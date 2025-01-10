¿Qué hizo Jane Goodall y cuál fue su importante legado para el mundo?

El mundo animalista se ha visto sacudido por la muerte de Jane Goodall, quien es considerada hoy como una de las pioneras en la investigación de chimpancés salvajes al marcar a la comunidad científica con sus descubrimientos en materia comportamental de estos animales.

¿Cuáles fueron los inicios de Jane Goodall?

La vida de esta británica se vio marcada, a la edad de dos años, cuando recibió un chimpancé de peluche que la inspiró a involucrarse en el enigmático mundo de esta especie.

Aunque durante sus estudios académicos desarrolló particular interés por investigar diferentes animales, a los 22 viajó de Londres a Mombasa, en Kenia, con el objetivo de iniciar un proyecto de investigación que inicialmente tenía un tiempo estimado de seis meses. Sin embargo, su labor trascendió casi sesenta años después al marcar la historia del mundo científico y animalista.

¿Qué hizo Jane Goodall en el mundo científico?

Goodall se convirtió en una de las primeras mujeres en obtener el título de doctora en etología, la ciencia que estudia la conducta de los animales en su medio natural, y fue doctora Honoris Causa en más de cuarenta universidades de todo el mundo.

Autora de más de 25 libros, investigaciones y más de 20 producciones televisivas, Goodall se convirtió en la primera científica en descubrir que los primates muestran comportamientos similares a los de los humanos al comunicarse, desarrollar personalidades individuales, fabricar y utilizar sus propias herramientas.

Así mismo, demostró que los chimpancés tienen emociones, sensaciones y vetó su uso en experimentos por lo que se ha considerado como una de las mujeres insignia en la lucha por la defensa animalista en contra del maltrato animal en el mundo.

Mensaje de paz y legado de Jane Goodall

Al ser mensajera de paz, de la ONU, Goodall viajaba por el planeta en búsqueda de emitir un mensaje inagotable de esperanza por un mundo mejor ya que, por medio de la inteligencia y tecnología, busca generar conciencia sobre la resiliencia de la naturaleza y la capacidad de los humanos en dejar una huella positiva sobre el planeta.

Pese a su avanzada edad, Jane recorría el mundo entero, 300 días del año, para aprender cosas nuevas y compartir su mensaje, pues siempre manifestó ser consciente de que con el paso de los años su oportunidad de generar conciencia se acababa.

Su legado vivirá para siempre gracias a la creación de su fundación global Instituto Jane Goodall y programas como Roots & Shoots, iniciativas que impulsan a las juventudes a generar cambios positivos tanto en las comunidades como en el planeta.