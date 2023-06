Hombre fingió su muerte y llegó en helicóptero al funeral: video

Frecuentemente las redes sociales entregan momentos curiosos en diferentes países del mundo que se hacen virales y millones de personas comparten. Sin embargo, en esta última oportunidad la situación fue a otro nivel y es que un hombre de 45 años engañó a toda su familia con la noticia de que había muerto para llegar a su funeral en helicóptero y percibir las reacciones de todos.

Se trata de David Baerten, un hombre de 45 años que reside en Bélgica y quiso planear una inusual y hasta injusta situación para evaluar las reacciones de sus seres queridos al saber que él supuestamente había muerto.

De acuerdo con los medios locales, los hijos y la esposa de este hombre eran los únicos que conocían de los planes de engañar al resto de familiares y dejarles una enseñanza ante la tristeza de supuestamente haber perdido a David.

“Descansa en paz papi. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda la vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”, escribió en sus redes sociales una de sus hijas.

La gran sorpresa fue el día de su supuesto funeral, pues allí se reunieron todos sus familiares más cercanos y que por alguna u otra razón estaban alejados de él. Baerten llegó en un helicóptero a la ceremonia y allí hubo abrazos y lágrimas de felicidad por parte de los asistentes que creían nunca más lo iban a volver a ver.

De acuerdo con ‘The Times’, el hombre reveló que el objetivo detrás de la broma era ver cómo reaccionaría su familia más amplia después de afirmar que habían dejado de tener contacto con él.

“Lo que veo en mi familia muchas veces me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentía despreciado. Por eso quería darles una lección de vida y demostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, expresó Baerten.

El video le ha dado la vuelta al mundo mediante las redes sociales y las posiciones de la situación son bastante divididas al unos estar de acuerdo con la enseñanza y otros opinando que había sido muy cruel de su parte.