Hombre ruso fue devorado por un oso que él mismo había criado en su casa como mascota: historia viral

En la región rusa de Chelyabinsk, un trágico suceso ha vuelto a captar la atención de las redes sociales. Sergey Grigoriyev, un joven de 41 años, fue devorado por un oso que él mismo había criado en su casa como mascota. El fatal desenlace ocurrió en 2018, pero recientemente ha vuelto a viralizarse. La historia comenzó cuatro años atrás, cuando Sergey encontró una pequeña cría de oso mientras estaba de cacería en el bosque. En contra de los consejos de quienes le advirtieron sobre los peligros de tener un oso como mascota, el joven decidió llevárselo a casa y criar al animal como si fuera un perro doméstico.

Durante todo ese tiempo, Sergey alimentaba al oso como a una mascota común, sin imaginar el desenlace trágico que le esperaba. Pero un día, el hombre desapareció misteriosamente, lo que llevó a su familia a denunciarlo ante la policía local.

Fue entonces cuando las autoridades encontraron rastros de sangre y la jaula del oso abierta. Además, descubrieron que los tres perros de Sergey estaban muertos y parcialmente devorados. A pocos pasos de la escena, encontraron los huesos del cazador, quien había sido atacado y devorado por su propia "mascota".

Para garantizar la seguridad de la comunidad, se decidió abatir al oso pardo que había causado la tragedia. En el informe oficial se destaca que el animal se disponía también a atacar a la esposa e hija de Sergey, pero lograron escapar gracias a la intervención de uno de los perros del lugar.

Las redes sociales se han llenado de comentarios polémicos sobre este caso, con usuarios cuestionando las condiciones en las que el cazador mantuvo al oso y advirtiendo sobre los peligros de tener animales salvajes como mascotas. Muchos consideran que la educación y el respeto por la naturaleza son fundamentales al interactuar con especies salvajes.

