Emotivo homenaje a Liam Payne, ex miembro de One Direction, en los Premios Grammy 2025

El pasado 16 de octubre de 2024 la industria musical estuvo de luto tras la pérdida de un cantante prometedor, Liam Payne, quien hizo parte de One Direction hasta el 2015, año en el que la banda se separó.

Liam cayó desde un tercer piso en un hotel donde se hospedaba en Argentina, la caída le provocó la muerte debido al impacto que sufrió el cuerpo a nivel interno y externo.

Reencuentro de One Direction en el 2024

Luego de 9 años sin reunirse, los cuatro integrantes de la banda volvieron a verse en el funeral de Liam Payne. Una vez el cuerpo del cantante llegó a Inglaterra tras permanecer casi dos meses en Argentina, se llevó a cabo su sepultura.

Allí se les volvió a ver a los ex miembros de One Direction, sin embargo, no por las razones que los fanáticos hubieran querido.

Desde el día del fallecimiento de Liam hasta ahora, se ha adelantado una investigación en la que ya se le han imputado cargos a cuatro personas, una de ellas, se entregó voluntariamente a las autoridades.

Homenaje a Liam Payne en los Grammy 2025

Los Grammy se llevaron a cabo el 2 de febrero de 2025, en la ceremonia se premió a diferentes artistas por sus éxitos musicales en distintas categorías.

Una de las secciones de los Premios Grammy es "En memoria de", como es costumbre, cada año se conmemora la vida y legado musical de algún artista.

Para esta ocasión, Liam Payne fue conmemorado a través de su música, en un emotivo video se le vio al artista riendo, sonriendo, bromeando y al lado de sus fanáticos, quienes siempre lo quisieron mucho.

Estos recuerdos lograron conmover al público recordando lo influyente que fue al artista en su paso por One Direction y como solista también.