¡Hubo FUERTE ADVERTENCIA en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esta fue

En las últimas horas, el 'jefe' les notificó a los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que está abierta la posibilidad de que dos participantes sean expulsados.

Se trata de Eidevin López y Alejandro Estrada, que no solo tuvieron un cruce verbal, sino que llegaron a empujarse en medio de una de las últimas actividades que se realizó en la competencia.

No obstante, el veredicto final está en manos de Colombia, que ya se encuentra votando y tiene plazo hasta la noche de este jueves 9 de abril.

Sin embargo, a pesar de que los implicados en el problema únicamente son Eidevin y Alejandro, el 'jefe' advirtió a todos los demás participantes tras la situación presentada. ¿Qué dijo exactamente?

Esta fue la fuerte advertencia del 'jefe' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El 'jefe' volvió a recordarles a los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que en la competencia se pueden tener desacuerdos, pero que jamás está permitido cruzar los límites del respeto y el contacto físico.

"Es importante que respeten las diferencias, dejen hablar al otro, no provoquen y respeten el espacio personal. Este llamado de atención es para todos", dijo.

Y es que, además de lo ocurrido entre Eidevin y Alejandro, en los últimos días también se había presentado un tenso cruce entre Tebi Bernal y Juanda Caribe.

En La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya hubo una expulsión

En el inicio de la competencia, Johanna Fadul, la reconocida actriz, fue expulsada por el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El desencadenante fue que, en medio de uno de los posicionamientos que se realizó antes de una jornada de eliminación, la bogotana cruzó los límites al hacer un comentario relacionado con el color de piel de 'Campanita'.