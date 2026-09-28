Celular con batería de 8.100 mAh y resistencia extrema aterriza en Colombia

El mercado de la tecnología en el país recibe una de sus apuestas más interesantes en el segmento de gama media con el lanzamiento oficial del HONOR 600 Smart. Diseñado bajo la premisa de democratizar la inteligencia artificial y ofrecer una durabilidad sobresaliente, este dispositivo aterriza en territorio colombiano combinando una autonomía sin precedentes, una resistencia física de categoría superior y funciones inteligentes avanzadas a un precio competitivo.

Autonomía récord: 8.100 mAh para olvidarse del cargador

Uno de los apartados más llamativos del HONOR 600 Smart es su imponente batería de 8.100 mAh, posicionándose como la más grande de su segmento. Esta capacidad le permite ofrecer una autonomía de hasta 2.5 días de uso continuo y promete una larga vida útil sin degradación relevante durante 6 años.

Para complementar esta potencia energética, el teléfono incorpora el modo Ultra Ahorro de Energía, capaz de brindar horas de llamadas o uso de mapas con apenas un 10% de carga, además de carga rápida de 45W HONOR SuperCharge y carga reversible por cable de 7.5W para asistir a otros dispositivos. Su sistema inteligente de monitoreo térmico garantiza un rendimiento óptimo incluso en climas extremos que van desde los -30°C hasta los 50°C.

Inteligencia Artificial en este dispositivo

Bajo el lema de acercar la tecnología de vanguardia a más usuarios, el HONOR 600 Smart introduce un Botón IA táctil dedicado. Esta tecla física independiente se puede personalizar para abrir accesos directos o activar la cámara de forma instantánea con un doble clic, incluso con la pantalla bloqueada.

Impulsado por el sistema MagicOS 10, el equipo se integra de forma fluida con herramientas como Google Gemini, Magic Portal y Circle to Search. Asimismo, destaca por sus capacidades de edición fotográfica y la tecnología Imagen a video IA 2.0, que transforma imágenes estáticas en clips cinematográficos.

Precio y disponibilidad en Colombia

El rendimiento del teléfono está respaldado por el procesador Snapdragon® 4 Gen 4, acompañado de 8 GB de RAM física más 12 GB de expansión (HONOR RAM Turbo) y 256 GB de almacenamiento interno. En el apartado fotográfico, cuenta con una cámara principal de 50 MP con grabación en alta definición.

El HONOR 600 Smart está disponible en colores Plata y Morado Niebla en los principales operadores y almacenes de cadena del país —como Claro, Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Falabella, Éxito y Wom— por un precio base de $1.999.900, llegando en sus primeros días de lanzamiento en un combo especial junto al reloj inteligente HONOR Watch 2i.

¿Qué otros celular compiten con este celular?

En el mercado colombiano e internacional, los principales competidores que apuntan a este mismo perfil (usuarios que priorizan no depender del cargador y la resistencia contra golpes o agua) son:

realme C100 (Su rival más directo en Colombia)

Por qué compite: Es uno de los principales contrincantes en el mercado local con especificaciones muy similares. También incorpora una batería gigante de 8.000 mAh, certificación de resistencia alta (IP69 Pro / protección contra agua y polvo) y un precio muy competitivo que ronda los $1.149.900 COP, compitiendo fuerte por quienes buscan máxima duración pero con un presupuesto más ajustado.

Modelos de la familia POCO (Series X y M de Xiaomi)

Por qué compiten: Aunque tradicionalmente se enfocan en rendimiento puro de procesamiento y pantallas fluidas para gaming o multimedia a precios agresivos, Xiaomi suele lanzar variantes enfocadas en gran autonomía o resistencia dentro de la gama media-alta que atraen al mismo público joven y tecnológico.

Dispositivos "Rugged" o de uso rudo (marcas como Ulefone o Doogee)

En términos de resistencia extrema a caídas, golpes y certificaciones militares (IP68/IP69K), los teléfonos ultraresistentes especializados son su competencia en durabilidad física, aunque suelen descuidar el diseño estilizado, las funciones de inteligencia artificial avanzada y la integración de un ecosistema de software tan pulido.