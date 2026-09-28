Papa León XIV reconoció abusos sexuales que habrían operado como un sistema dentro de la Iglesia: esto dijo

El papa León XIV hizo una contundente referencia a los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica y reconoció que el problema, en determinadas circunstancias, pudo superar las actuaciones individuales y estar relacionado con el funcionamiento de algunas organizaciones de la institución.

La declaración se produjo después de que el pontífice se reuniera con varias personas que aseguran haber sufrido abusos sexuales por parte de miembros del clero cuando eran menores.

Al hablar con los periodistas durante su regreso al Vaticano, León XIV explicó que algunas de las víctimas utilizaron la expresión “abusos sistémicos” para describir lo ocurrido.

Aunque aseguró que personalmente prefiere utilizar otra expresión, reconoció que dentro de la Iglesia ha habido organizaciones que, en ocasiones, “han sido abusivas como sistema”.

La afirmación pone el foco no solamente en quienes cometieron directamente los abusos, sino también en las estructuras institucionales que pudieron permitir que estos hechos ocurrieran o continuaran.

Víctimas aseguran que “abusos sistémicos" por parte de miembros del clero

Hablar de un problema sistémico implica señalar que no se trataría únicamente de casos aislados protagonizados por determinadas personas. La discusión también alcanza a las instituciones, sus mecanismos internos y las respuestas que se dieron frente a las denuncias.

Uno de los sobrevivientes que habló después del encuentro con el Papa explicó precisamente esa diferencia: los responsables directos son individuos, pero la dimensión institucional puede ayudar a entender cómo fue posible que los abusos continuaran.

De esta manera, el debate pasa de preguntar únicamente quién cometió los abusos a cuestionar qué ocurrió dentro de las estructuras que rodeaban esos casos.

¿Cuántos menores habrían sido víctimas de abuso?

La magnitud del problema quedó expuesta en una investigación publicada en 2021, que estimó que alrededor de 330.000 menores habrían sufrido abusos sexuales desde mediados del siglo XX en casos relacionados con miembros del clero o personas vinculadas a la Iglesia.

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La investigación permitió dimensionar décadas de denuncias y puso bajo la lupa la manera en que diferentes instituciones religiosas respondieron ante estos hechos.

La cifra corresponde a un periodo de varias décadas y muestra que el problema no puede analizarse únicamente desde casos individuales.

El Papa habló de las heridas que dejan los abusos

León XIV también se refirió a las consecuencias que estos hechos pueden tener sobre quienes los sufrieron. El pontífice afirmó que los abusos pueden afectar profundamente la vida de fe de las víctimas y, en algunos casos, incluso destruirla.

Por eso, sostuvo que la Iglesia tiene una responsabilidad especial de acompañar a quienes han sufrido estos hechos y ayudarlos en sus procesos de sanación.