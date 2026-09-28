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Novedosa inteligencia artificial permitirá que los médicos redacten las historias clínicas: así funciona

La tecnología busca reducir el tiempo que los médicos dedican a documentar cada consulta.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
06:00 p. m.
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La startup colombiana 'Telepatía' abrió el acceso gratuito a parte de su plataforma de inteligencia artificial para médicos independientes. La herramienta busca reducir el tiempo que dedican a documentar las consultas y ofrecerles apoyo para revisar información clínica.

La medida está dirigida a profesionales que atienden por cuenta propia y deben gestionar, además de la consulta, el registro de la información de sus pacientes. Con esta apertura, 'Telepatía' busca llevar a los consultorios independientes funciones que ya utiliza en instituciones de salud.

¿Qué puede hacer la herramienta durante una consulta?

Con los permisos y controles correspondientes, la plataforma escucha la conversación entre el médico y el paciente y genera un borrador estructurado de la historia clínica. También puede presentar información basada en literatura médica, guías de práctica clínica y protocolos institucionales.

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Las sugerencias son un apoyo para el profesional, quien conserva la decisión de aceptarlas o descartarlas. Según la empresa, las alertas muestran las fuentes en las que se basan.

“La inteligencia artificial puede asumir parte del trabajo mecánico, pero no reemplaza el juicio clínico ni la relación entre el médico y su paciente”, afirma Tomás Giraldo Hinestroza, cofundador y director médico de 'Telepatía'.

¿Quiénes usan 'Telepatía' en Colombia?

De acuerdo con cifras suministradas por la compañía, su plataforma tiene más de 12.000 médicos registrados y procesa más de 140.000 consultas por semana. 'Telepatía' afirma que trabaja con más de 40 instituciones de salud en América Latina y que opera en Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina.

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En Colombia, la tecnología ya se utiliza en organizaciones como la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colsubsidio, Comfama y Prosalco. Para las instituciones, la plataforma también puede configurarse para revisar el cumplimiento de protocolos, identificar posibles omisiones y apoyar auditorías.

La apertura a consultorios independientes amplía el alcance de una herramienta que ya se empleaba en instituciones de salud. Su uso cotidiano pondrá a prueba aspectos como la protección de los datos clínicos, la utilidad de las sugerencias y su integración en la consulta médica.

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