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Conversaciones con la IA podría meterlo en problemas legales: caso reciente

Hablar con la IA podría meterlo en problemas legales. ¿Por qué?

problemas legales conversaciones con ia
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 26 de 2026
06:55 p. m.
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Las conversaciones con la IA pueden ser una prueba en su contra, según un fallo federal en Estados Unidos que encendió alertas. Un juez de Nueva York determinó que los chats con herramientas como Claude, ChatGPT o Gemini pueden ser usados en procesos judiciales.

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El caso involucra a un empresario imputado que utilizó un chatbot para preparar su defensa legal.

¿Por qué las conversaciones con IA pueden ser usadas como prueba?

La decisión se dio en el caso United States v. Heppner, en el que Bradley Heppner, exdirectivo de una firma financiera, fue investigado por fraude tras la quiebra de su empresa en 2022, que dejó pérdidas superiores a los 1.000 millones de dólares.

Antes de ser arrestado en noviembre de 2025, Heppner utilizó el chatbot Claude para redactar más de 30 documentos relacionados con su estrategia legal. Cuando el FBI allanó su vivienda, incautó estos archivos.

Sus abogados intentaron protegerlos bajo el secreto profesional, pero el juez Jed Rakoff rechazó el argumento. Según explicó, hablar con una inteligencia artificial no equivale a una conversación confidencial con un abogado.

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El fallo señala que al aceptar los términos de uso de estas plataformas, los usuarios permiten que sus datos puedan ser almacenados, revisados e incluso entregados a autoridades.

¿Qué riesgos implica hablar con inteligencia artificial?

El pronunciamiento marca un precedente clave: cualquier interacción con herramientas de IA podría ser utilizada como evidencia en procesos legales, incluidos casos laborales, fiscales o civiles.

Expertos advierten que muchos usuarios no son conscientes de este riesgo. Estudios recientes indican que las personas tienden a compartir más información personal con chatbots debido a la percepción de anonimato y a la ausencia de juicio.

Una investigación del King’s College London en 2025 reveló que sistemas conversacionales pueden obtener hasta 12,5 veces más datos sensibles que otros métodos, aprovechando la confianza del usuario.

Esto convierte a la inteligencia artificial en una herramienta útil, pero también en un posible canal de exposición de información personal o estratégica.

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El fallo en Estados Unidos abre un nuevo debate sobre privacidad digital y uso de inteligencia artificial, en un contexto donde cada vez más personas confían en estas plataformas para resolver problemas personales y profesionales.

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