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Estrenan en Colombia la película sobre Michael Jackson y sus formatos especiales: así la puede ver

Desde el pasado 23 de abril se proyecta en Colombia la película sobre Michael Jackson.

Noticias RCN

abril 26 de 2026
02:33 p. m.
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La espera terminó para los fanáticos del “Rey del Pop”. Desde el pasado 23 de abril llegó a las salas de Cine Colombia la película Michael, una producción dedicada a la vida y legado de Michael Jackson que promete una experiencia cinematográfica fuera de lo común.

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No se trata de una película tradicional. Desde su concepción, “Michael” fue pensada para disfrutarse en formatos premium como IMAX, Dolby Cinema y 4DX, lo que eleva el nivel de inmersión tanto en sonido como en imagen y movimiento.

Una experiencia diseñada para sentirse como un concierto

A diferencia de otras producciones, “Michael” no fue adaptada a estos formatos, sino creada directamente para ellos. En salas IMAX, el público podrá disfrutar de una imagen hasta un 26% más grande, con un nivel de detalle que resalta cada coreografía y escenografía.

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Por su parte, Dolby Cinema ofrece una experiencia sonora envolvente gracias a la tecnología Dolby Atmos, que distribuye el audio en 360 grados. Esto permite que cada instrumento, efecto y voz se perciban con claridad, especialmente en las escenas de conciertos.

El formato 4DX, en cambio, añade movimiento en las sillas y efectos sincronizados con la música, generando una sensación más física. Es, en palabras de muchos asistentes, “como estar dentro del espectáculo”.

Un recorrido por la vida del Rey del Pop

La película abarca cerca de 21 años de la vida de Michael Jackson, desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global en la era de “Bad”. A través de recreaciones de sus presentaciones más emblemáticas, el filme muestra no solo su talento, sino también el proceso creativo detrás de su éxito.

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En Colombia, “Michael” estará disponible en 141 salas de Cine Colombia, incluyendo 5 salas IMAX, 11 con Dolby Cinema y 10 en formato 4DX, además de funciones tradicionales.

La crítica ya ha resaltado el impresionante parecido del protagonista con el artista, así como su capacidad para replicar sus movimientos icónicos. Sin duda, una experiencia pensada para sentirse, más que solo verse.

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