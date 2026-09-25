Lanzan nueva billetera digital en Colombia: nueva alianza dará beneficios a usuarios

Durante las últims horas, se conoció que la compañía de telecomunicaciones Claro y el conglomerado financiero Grupo Aval anunciaron oficialmente el lanzamiento de Claro Pay, una innovadora billetera digital diseñada para dinamizar los pagos móviles y acelerar la inclusión financiera en el país.

Esta alianza clave combina la masiva infraestructura de telecomunicaciones de Claro con la solidez y el músculo financiero del Grupo Aval, prometiendo transformar la manera en que millones de colombianos interactúan con su dinero en el día a día.

¿Cómo funcionará la tecnología detrás de Claro Pay?

De acuerdo con los detalles revelados por ambas organizaciones, Claro Pay operará sobre la plataforma tecnológica y financiera de Dale!, la billetera digital propiedad del Grupo Aval que en esta oportunidad actúa bajo el modelo de Banking as a Service (BaaS).

Esta integración garantiza que los usuarios disfruten de un ecosistema transaccional robusto, seguro y altamente competitivo. La herramienta permite realizar múltiples operaciones financieras directamente desde el celular, tales como:

Transferencias y pagos inmediatos: Uso de tecnologías de vanguardia y interoperabilidad.

Pago de servicios públicos y privados: Facilitando las obligaciones mensuales desde cualquier lugar.

Retiros de efectivo: Disponibilidad en una amplia red de puntos autorizados.

Recargas y beneficios para líneas Claro: Promociones exclusivas y paquetes de datos para los clientes de la red de telecomunicaciones.

Un impacto directo en los clientes prepago y la digitalización

Uno de los grandes atractivos de esta nueva aplicación es su enfoque estratégico hacia los clientes prepago de Claro, un segmento que representa aproximadamente 70% de sus usuarios móviles en el territorio nacional.

Tradicionalmente, este sector de la población ha tenido un acceso más limitado a los productos bancarios tradicionales. Con Claro Pay, se busca derribar estas barreras de entrada mediante un proceso de registro 100% digital, sin cuotas de manejo y con una interfaz amigable que simplifica el manejo de las finanzas personales.

"La tecnología es el verdadero habilitador para romper barreras. Juntos estamos poniendo al servicio de los colombianos una herramienta ágil y segura que simplifica el manejo del dinero en el día a día", destacaron directivos de las compañías aliadas.