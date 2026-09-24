¿Dónde se encuentra Dios, según la inteligencia artificial?

¿Dónde está Dios? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho durante siglos. La inteligencia artificial no puede demostrar dónde está ni si existe, pero sí puede explicar cómo la religión, la filosofía y la ciencia abordan este interrogante.

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Preguntarle a una inteligencia artificial dónde está Dios puede parecer una cuestión sencilla, pero la respuesta rápidamente lleva a terrenos mucho más profundos, ya que no existe una ubicación que pueda ser señalada físicamente ni una prueba científica que permita establecer una respuesta definitiva.

De hecho, al ser consultada sobre este interrogante, la IA explica que la respuesta depende del marco desde el que se formule la pregunta: fe, filosofía o ciencia.

¿Dónde dice la Biblia que está Dios?

Desde el cristianismo, la idea central no es que Dios ocupe un punto específico dentro del universo. Una de las características atribuidas a Dios es su omnipresencia, es decir, su presencia no estaría limitada por un lugar físico.

El Salmo 139 plantea precisamente esa idea cuando pregunta: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?”. El mismo pasaje señala que, tanto en los cielos como en los lugares más remotos, la presencia de Dios estaría allí.

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Por eso, desde esta perspectiva religiosa, preguntar por el lugar exacto donde está Dios parte de una premisa diferente a la de buscar un objeto dentro del universo.

La inteligencia artificial puede describir esta creencia, pero no comprobarla. Esa diferencia es importante: una IA puede explicar una doctrina religiosa, pero no convertir una afirmación de fe en un hecho científico demostrado.

¿Qué dice la inteligencia artificial sobre dónde está Dios?

La respuesta cambia dependiendo del enfoque utilizado. Desde la religión, distintas tradiciones tienen sus propias explicaciones sobre la presencia de Dios y su relación con el mundo. Desde la filosofía, la pregunta puede plantearse alrededor de conceptos como existencia, trascendencia, conciencia y sentido. Y desde la ciencia, el problema es diferente: el método científico trabaja con fenómenos que pueden observarse, medirse y someterse a pruebas.

Por eso, una respuesta responsable de una IA no debería afirmar que encontró físicamente a Dios ni que comprobó su existencia o inexistencia.

Lo que sí puede hacer es reunir y explicar el conocimiento que los seres humanos han construido alrededor de esta pregunta.

Y quizá allí está lo interesante de esta conversación: después de siglos de filosofía, religión y ciencia, la pregunta sigue siendo la misma.

Para la fe cristiana, la respuesta está relacionada con su presencia en todo lugar. Para la ciencia, no existe una prueba que permita ubicarlo físicamente. Y para la inteligencia artificial, la respuesta depende del marco desde el cual se formule la pregunta.

La tecnología puede procesar millones de palabras sobre Dios, pero la respuesta definitiva sigue perteneciendo al terreno de las creencias y las convicciones personales.

Este artículo fue redactado por una IA, bajo la revisión de un periodista.