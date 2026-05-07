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Horóscopo de hoy: domingo 5 de julio de 2026

Este domingo 5 de julio, será un día para escuchar lo que el cuerpo y el corazón han venido diciendo en silencio.

Foto: Diseñado por Magnific.
Foto: Diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 05 de 2026
07:00 a. m.
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El domingo tendrá un tono más emocional y reflexivo. Será un día para recuperar energía, atender asuntos del corazón y dejar espacio para la intuición. Las respuestas no llegarán desde la prisa, sino desde la calma.

La recomendación para todos los signos será no ignorar aquello que se viene sintiendo desde hace días. Una emoción reconocida a tiempo puede evitar una decisión tomada desde el cansancio o la confusión.

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Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El domingo te invita a bajar la velocidad. Puede que sientas cansancio acumulado, necesidad de estar a solas o ganas de desconectarte de personas que te exigen demasiado. No lo tomes como una señal de debilidad ya que descansar también es una manera de recuperar control.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tus amistades, planes colectivos y conversaciones con personas cercanas pueden darte una nueva perspectiva. Este domingo será bueno para acercarte a alguien con quien no hablas hace tiempo, siempre que lo hagas sin expectativas rígidas. A veces un mensaje sencillo puede reparar una distancia.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El domingo te hará pensar en tus metas y en la imagen que proyectas ante los demás. Tal vez te des cuenta de que estás trabajando por algo que ya no te emociona como antes o que necesitas darle una dirección más auténtica a tus esfuerzos. No tienes que resolverlo todo hoy, pero sí reconocerlo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El día tendrá una energía favorable para reconectar con tus deseos, aprender algo nuevo o imaginar un cambio a futuro. Un viaje, un curso, una conversación inspiradora o una película pueden despertar una idea que habías dejado de lado. No subestimes lo que te entusiasma.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este domingo te pondrá en contacto con emociones profundas. Puede ser un buen momento para hablar de temas pendientes, revisar acuerdos económicos o reconocer una incomodidad que no has querido nombrar. No se trata de dramatizar, sino de dejar de cargar solo con lo que también debe conversarse.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las relaciones estarán en primer plano. Una persona cercana puede necesitar tu apoyo, tu escucha o una respuesta clara. No intentes solucionarle la vida a nadie ya que acompañar también significa respetar los procesos ajenos.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Tu bienestar físico y emocional debe ser prioridad. El domingo será perfecto para organizar la semana, adelantar tareas sencillas, preparar comidas o revisar hábitos que te están quitando energía. No necesitas hacer cambios extremos. Pequeñas decisiones sostenidas pueden generar grandes resultados.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El domingo puede traer inspiración, ganas de crear y una necesidad más fuerte de expresar lo que sientes. Será un excelente momento para la música, el cine, la lectura, el arte o cualquier actividad que te permita salir del modo automático. No todo debe ser productivo para ser importante.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu atención se dirigirá al hogar, la familia y las decisiones que te hacen sentir seguro. Puede que necesites hablar con un familiar, resolver un asunto doméstico o simplemente pasar más tiempo en un ambiente tranquilo. No ignores esa necesidad de refugio.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu mente estará activa, pero tu corazón pedirá conversaciones más profundas. Será un buen día para escribir, llamar a alguien, resolver un malentendido o recuperar una idea que dejaste guardada. Las palabras tendrán poder, así que úsalas con intención.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El domingo pondrá el foco en tu relación con el dinero, el merecimiento y la seguridad personal. Puedes tener una idea útil para mejorar tus ingresos o para administrar mejor tus recursos, pero necesitarás ponerla en práctica de manera constante. No se trata de hacer más, sino de hacerlo con mayor estrategia.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Con la energía a tu favor, este domingo puede sentirse como un reinicio emocional. Tendrás más sensibilidad, intuición y capacidad de percibir lo que ocurre a tu alrededor. Aprovecha para hacer algo que te conecte contigo: descansar, crear, meditar, caminar o conversar con una persona de confianza.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

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