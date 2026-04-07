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Alarmas por muertes ocasionadas tras la mezcla de cocaína adulterada y bebidas de origen dudoso

En los laboratorios de Medicina Legal causa preocupación el aumento de casos.

Noticias RCN

julio 04 de 2026
08:47 p. m.
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Hay preocupación por el hallazgo, cada vez más frecuente, de una peligrosa sustancia en cuerpos de personas fallecidas por sobredosis.

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Se trata de cocaína adulterada y bebidas alcohólicas de origen dudoso. Los laboratorios de Medicina Legal encendieron las alarmas tras los análisis en varios casos.

¿Cuántos casos se han registrado?

Detrás de una dosis de cocaína o de una bebida de procedencia desconocida, pueden ocultarse sustancias altamente tóxicas.

Andrea Milena Bernal, coordinadora toxicológica de Medicina Legal, sostuvo lo siguiente: “La cocaína que mucha gente cree que se está consumiendo pura resulta que tiene muchas sustancias que están junto a ella y generando una toxicidad alta. Incluso, mayor a la misma cocaína”.

Los análisis revelaron que la sustancia está siendo adulterada con diferentes compuestos para aumentar su volumen o potenciar sus efectos. Esa mezcla, entonces, incrementa el riesgo de sobredosis y puede causar daños irreversibles en el organismo.

La alarma en Barranquilla

La segunda alerta surgió en Barranquilla. Tras varios casos de intoxicación por licor de procedencia desconocida, los estudios identificaron una sustancia poco común: acetonitrilo.

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De acuerdo con Bernal, el acetonitrilo tiene un proceso metabólico en el que se convierte en cianuro, el cual se sabe es letal y no permite dar tiempo para reaccionar con atención médica.

Cifras de Medicina Legal apuntan que en 2025 se recibieron cerca de seis mil casos relacionados con drogas y más de 2.400 involucraban cocaína mezclada con otras sustancias.

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