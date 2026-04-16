CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: jueves 16 de abril de 2026

Este jueves 16 de abril, no es un día para actuar por impulso, sino para analizar, ordenar ideas y avanzar con intención.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 16 de 2026
07:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En general, es un día para escuchar tanto la razón como el instinto. Las decisiones que se tomen hoy pueden marcar el ritmo de los próximos días, así que vale la pena hacerlo con calma, seguridad y confianza.

Revolución total: así se usaron los poderes en La Casa de los Famosos Colombia
RELACIONADO

Revolución total: así se usaron los poderes en La Casa de los Famosos Colombia

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sientes una energía distinta. Es un día para tomar decisiones rápidas, pero con cabeza fría. En el trabajo o estudio podrías destacar por una idea que nadie más vio venir. En lo emocional, evita reaccionar de inmediato, pues alguien cercano necesita más escucha que impulso.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad será tu mayor fortaleza hoy. Es un buen momento para organizar tus finanzas o retomar algo que habías dejado a medias. En el amor, pequeños gestos pueden generar grandes conexiones. No subestimes lo simple.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será tu superpoder este jueves. Puedes resolver malentendidos o abrir puertas importantes si eliges bien tus palabras. Eso sí, evita prometer más de lo que puedes cumplir. Tu mente va rápido, pero tus tiempos deben ser realistas.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy conectas mucho con tus emociones, pero también con tu intuición. Si algo no te cuadra, hazle caso a esa sensación. Es un buen día para cerrar ciclos internos o sanar algo que venías cargando desde hace días.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tienes brillo natural hoy, pero cuidado con querer ser el centro de todo. Si compartes protagonismo ganarás más. En lo laboral, alguien podría reconocer tu esfuerzo. En lo personal, una conversación sincera puede fortalecer vínculos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El detalle será clave. Hoy puedes encontrar soluciones donde otros ven problemas. Es un buen día para ordenar tu espacio o tu mente. En el amor, evita pensar en exceso ya que sentir también es suficiente.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscas equilibrio, pero hoy podrías sentirte un poco dividido entre dos decisiones. No te apresures. Dale tiempo a las cosas y prioriza lo que te da paz. En lo social, alguien podría sorprenderte con una propuesta interesante.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día intenso, pero productivo. Tu capacidad de transformación está activada. Es buen momento para soltar lo que no suma y avanzar con determinación. En el amor, cuidado con los celos o suposiciones.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero quiere salir, aunque sea en pequeñas cosas. Cambiar rutina te hará bien. Hoy podrías recibir una noticia o invitación inesperada. Mantente abierto, pero no descuides tus responsabilidades.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Hoy te enfocas en metas concretas. Es un día ideal para avanzar en proyectos que requieren disciplina. En lo emocional, alguien podría buscar tu consejo, pues tu visión práctica será muy valorada.

Maluma y Ryan Castro se reunieron y anunciaron su nueva colaboración musical
RELACIONADO

Maluma y Ryan Castro se reunieron y anunciaron su nueva colaboración musical

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad está en alto nivel. Ideas nuevas, soluciones distintas y ganas de romper esquemas. Aprovecha ese impulso. En lo personal, evita desconectarte demasiado de quienes te rodean.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está más fuerte de lo normal. Puede ser un día muy bonito si canalizas esa energía en algo creativo o espiritual. Protege tu energía y no cargues con problemas ajenos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Revolución total: así se usaron los poderes en La Casa de los Famosos Colombia

La casa de los famosos

ÚLTIMA HORA: este participante sale de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Artistas

Estrella de televisión sufrió accidente cerebrovascular en plena grabación: este es su estado de salud

Otras Noticias

Clan del Golfo

Fiscalía ocupa 243 propiedades ligadas a 'Mario Bros': sería pieza clave del Clan del Golfo

El patrimonio, avaluado en más de $76.000 millones, habría sido ocultado mediante terceros y empresas fachada para encubrir actividades de narcotráfico durante más de una década.

El Salvador

El Salvador aprueba cadena perpetua para menores y genera polémica

Bukele aprueba cadena perpetua para menores y recibe críticas internacionales.

Finanzas personales

¿Quién paga las reparaciones en arriendo? Claves para inquilinos en Colombia

Independiente Santa Fe

Santa Fe perdió vs. Corinthians y Millonarios le ganó a Boston River: así quedaron en las tablas de Libertadores y Sudamericana

Enfermedades

Enfermedades raras en Colombia: miles de pacientes viven sin diagnóstico claro