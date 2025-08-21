Horóscopo de hoy: jueves 21 de agosto de 2025
Un día para escuchar tu intuición, cuidar tus relaciones y dar pasos con confianza hacia el futuro.
Noticias RCN
06:35 a. m.
Este jueves 21 de agosto de 2025 la energía de los astros invita a soltar tensiones, aclarar dudas y abrir el corazón a nuevas oportunidades. Cada signo tendrá la posibilidad de reconocer lo que lo impulsa, ordenar prioridades y actuar con serenidad para lograr avances significativos.
Aries (21 mar. - 19 abr.)
Hoy sentirás el impulso de tomar decisiones rápidas, pero no apresures los procesos. Escuchar a los demás puede darte una visión más clara.
Tauro (20 abr. - 20 may.)
La seguridad emocional será tu ancla. Un encuentro con alguien de confianza puede ayudarte a resolver una inquietud que te ha rondado la mente.
Géminis (21 may. - 20 jun.)
Tu curiosidad será motor de nuevas oportunidades. Aprovecha conversaciones inesperadas, pues una idea puede convertirse en un proyecto valioso.
Cáncer (21 jun. - 22 jul.)
Es un buen día para proteger tu energía y priorizar tu bienestar. Una pausa a tiempo te permitirá volver con más fuerza a tus responsabilidades.
Leo (23 jul. - 22 ago.)
El día te invita a compartir tu brillo con los demás. Tu liderazgo inspira, pero será clave mostrar humildad para fortalecer alianzas importantes.
Virgo (23 ago. - 22 sept.)
Tu mirada crítica será esencial para resolver detalles que otros pasan por alto. Sin embargo, evita exigirte más de la cuenta: reconoce tus avances.
Libra (23 sept. - 22 oct.)
Hoy será necesario encontrar equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Una conversación honesta puede mejorar un vínculo cercano.
Escorpio (23 oct. - 21 nov.)
Tu intensidad se refleja en tus acciones, pero canalízala con sabiduría. El día favorece cerrar ciclos que ya no aportan nada a tu crecimiento.
Sagitario (22 nov. - 21 dic.)
El deseo de aventura puede chocar con responsabilidades. Busca un punto medio: cumplir deberes no significa renunciar a la espontaneidad.
Capricornio (22 dic. - 19 ene.)
Hoy tendrás claridad para organizar asuntos prácticos. Mantente firme en tus objetivos y evita distraerte con comentarios externos.
Acuario (20 ene. - 18 feb.)
Tu creatividad será tu carta fuerte. Una propuesta diferente podría sorprender a los demás y abrirte puertas en lo personal o profesional.
Piscis (19 feb. - 20 mar.)
Tu sensibilidad estará aguda y podrás captar lo que otros callan. Usa esa intuición para acercarte a alguien que necesita apoyo.