Horóscopo de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Este jueves 21 de agosto de 2025 la energía de los astros invita a soltar tensiones, aclarar dudas y abrir el corazón a nuevas oportunidades. Cada signo tendrá la posibilidad de reconocer lo que lo impulsa, ordenar prioridades y actuar con serenidad para lograr avances significativos.

RELACIONADO Luisa Fernanda W revela las razones por las que no muestra a su mamá en redes

Aries (21 mar. - 19 abr.)

Hoy sentirás el impulso de tomar decisiones rápidas, pero no apresures los procesos. Escuchar a los demás puede darte una visión más clara.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

La seguridad emocional será tu ancla. Un encuentro con alguien de confianza puede ayudarte a resolver una inquietud que te ha rondado la mente.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

Tu curiosidad será motor de nuevas oportunidades. Aprovecha conversaciones inesperadas, pues una idea puede convertirse en un proyecto valioso.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

Es un buen día para proteger tu energía y priorizar tu bienestar. Una pausa a tiempo te permitirá volver con más fuerza a tus responsabilidades.

Leo (23 jul. - 22 ago.)

El día te invita a compartir tu brillo con los demás. Tu liderazgo inspira, pero será clave mostrar humildad para fortalecer alianzas importantes.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

Tu mirada crítica será esencial para resolver detalles que otros pasan por alto. Sin embargo, evita exigirte más de la cuenta: reconoce tus avances.

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Hoy será necesario encontrar equilibrio entre lo que das y lo que recibes. Una conversación honesta puede mejorar un vínculo cercano.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Tu intensidad se refleja en tus acciones, pero canalízala con sabiduría. El día favorece cerrar ciclos que ya no aportan nada a tu crecimiento.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

El deseo de aventura puede chocar con responsabilidades. Busca un punto medio: cumplir deberes no significa renunciar a la espontaneidad.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

Hoy tendrás claridad para organizar asuntos prácticos. Mantente firme en tus objetivos y evita distraerte con comentarios externos.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Tu creatividad será tu carta fuerte. Una propuesta diferente podría sorprender a los demás y abrirte puertas en lo personal o profesional.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

Tu sensibilidad estará aguda y podrás captar lo que otros callan. Usa esa intuición para acercarte a alguien que necesita apoyo.