Impactante bola de fuego es vista por los cielos de Japón: ¿de qué se trata?

Una gran bola de fuego, así lo describen cientos de ciudadanos que observaron el fenómeno mientras se presentaba por los cielos del oeste en Japón.

Aunque las imágenes generaron consternación y pánico, pues algunos internautas afirmaron que se podría tratar de un avistamiento alienígena, los expertos afirman que se trata de un fenómeno natural.

Bola de fuego por los cielos de Japón

En las imágenes, viralizadas en diferentes redes sociales como TikTok e Instagram, se observa una aparente bola de fuego que era visible a cientos de kilómetros después de las 11:00 p.m., hora local, del pasado martes.

Según los testimonios de las personas que presenciaron el hecho, por medio de redes, manifestaron que el gran destello de luz blanca iluminó el cielo por lo que, a altas horas de la noche, se lograron divisar los tejados de las casa aledañas al sitio.

Toshihisa Maeda, director del Museo Espacial de Sendai, afirmó que se trataba de un bólido, un meteoro “excepcionalmente brillante” que habría caído en el Pacífico. El fenómeno logró ser visible en las regiones de Shikoku y Kyushu por lo que el evento también quedó registrado en las cámaras del aeropuerto de Fukuoka.

Diferencias entre meteoroide, meteoro y meteoritos

Según la NASA, los meteoroides son rocas que aún se encuentran en el espacio y su tamaño varía desde los granos de polvo hasta pequeños asteroides. Cuando los meteoroides entran a la atmósfera de la tierra a gran velocidad, y se queman, se denominan meteoros.

Cuando un meteoroide sobrevive a un viaje a través de la atmósfera y golpea el suelo, se llama meteorito.

¿Qué es una lluvia de meteoros?

Científicos han logrado estimar que aproximadamente 48, 5 toneladas del material meteórico caen día tras día a la tierra. No obstante, la mayoría de dicho material se vaporiza en la atmósfera terrestre mientras deja estelas brillantes, más conocidas como estrellas fugaces.