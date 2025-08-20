CANAL RCN
Luisa Fernanda W revela las razones por las que no muestra a su mamá en redes

La creadora de contenido se sinceró sobre el asunto al ser cuestionada por sus seguidores.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
10:12 p. m.
Luisa Fernanda W es considerada como una de las figuras públicas más reconocidas de los últimos años. Por esto, su vida ha estado inmersa en diferentes polémicas que se han tomado las redes sociales de millones de internautas que suelen interesarse por su contenido.

Sin embargo, cientos de rumores y preguntas sobre su vida personal han rondado entre los usuarios, quienes, en una nueva oportunidad, se tomaron un espacio para cuestionar sobre las escasas apariciones que su madre tiene en su cuenta.

Luisa Fernanda W habla sobre su mamá

En una reciente ocasión, la antioqueña se tomó sus redes sociales para realizar una dinámica en la que se dispuso a responder algunos de los cuestionamientos más frecuentes entre sus seguidores. No obstante, en una de las preguntas, un fanático cuestionó las pocas apariciones que su madre tiene en sus cuentas.

Según sus declaraciones, esto se debe a una petición explícita de la mujer, pues le reiteró a la empresaria su deseo por no ser expuesta en el vasto mundo del internet. Aunque Luisa reiteró que su madre aparece, en algunas ocasiones, en las redes de su hermana, no se compara con la exposición que su cuenta posee.

Íbamos a hacer un video con mi mamá, pero ella me pidió el favor de no ser expuesta en mis redes sociales… una cosa es mi hermana y otra cosa soy yo que estoy muchísimo más expuesta en todo sentido, recalcó la mujer.

También, explicó que su madre no posee interés por ser reconocida públicamente ya que incluso llegó a cerrar su cuenta personal de Instagram. Al considerarse como una mujer tranquila, no se encuentra interesada en recibir ningún tipo de comentario negativo.

Luisa Fernanda W habla sobre la infidelidad

Por otro lado, la antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al hablar sobre el tema de la infidelidad, pues manifestó que si descubre que su pareja ha sido infiel tomaría distancia si los hechos trascienden más allá de conversaciones o mensajes.

Aunque algunos celebraron su decisión, otros condenaron los argumentos de la mujer al manifestar estar en desacuerdo con sus opiniones que, según los comentarios, podrían afectar a sus dos pequeños hijos.

