Horóscopo de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

La energía de este jueves impulsa a todos los signos a enfocarse en sus prioridades. Algunos encontrarán claridad para tomar decisiones, otros reforzarán lazos en sus relaciones y varios se verán motivados a iniciar cambios positivos en lo laboral y personal. Es un día para actuar con confianza, escuchar la intuición y abrirse a nuevas posibilidades.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía de hoy te invita a tomar la iniciativa en proyectos que habías dejado en pausa. No temas expresar tus ideas: alguien importante está listo para escucharlas.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El día te pide paciencia en temas laborales. Una propuesta puede tardar en concretarse, pero llegará. En el amor, alguien busca tu atención con pequeños gestos.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad estará a tope. Aprovecha para retomar estudios, leer o investigar. En pareja, evita los malentendidos ya que una charla clara resolverá todo.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición será clave para tomar una decisión financiera. Hoy el hogar cobra protagonismo, una conversación familiar traerá calma.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Un día perfecto para brillar en reuniones o encuentros sociales. Tus palabras tienen más peso de lo que imaginas. Cuida la forma de expresarlas.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Te sientes con ganas de ordenar tu mundo interior y tu entorno. Buen momento para organizar tu economía o iniciar rutinas más saludables.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los astros te favorecen en acuerdos y alianzas. Una persona cercana puede proponerte un plan que abre nuevas oportunidades.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy conviene medir la intensidad de tus emociones. En el trabajo, tu esfuerzo empieza a ser reconocido, aunque no todos lo digan en voz alta.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El día trae inspiración y optimismo. Ideal para planear un viaje o animarte a algo nuevo. En el amor, una chispa inesperada renueva la pasión.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Un asunto familiar requiere madurez y equilibrio. No todo se resuelve con lógica, escucha más y habla menos.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tendrás claridad mental para resolver un problema pendiente. En lo personal, un amigo buscará tu consejo, de modo que, tus palabras pueden ser más sanadoras de lo que crees.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las finanzas estarán bajo la lupa. No gastes más de lo necesario y apuesta por la creatividad como recurso. En el amor, un detalle sincero marcará la diferencia.