Horóscopo de hoy: jueves 9 de octubre de 2025
Este jueves 9 de octubre, el día llega con una energía de equilibrio y decisiones firmes.
Noticias RCN
07:02 a. m.
Octubre sigue marcando un punto de inflexión para muchos signos. Algunos cerrarán ciclos con madurez y otros se abrirán a nuevas oportunidades laborales, emocionales o creativas.
La influencia astral favorece la comunicación clara, la reconciliación y el avance personal, siempre que se actúe desde la calma y no desde la impulsividad.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy sentirás un impulso por tomar el control de algo que parecía estar fuera de tus manos. No temas imponer tus ideas, pero hazlo con diplomacia. Una conversación pendiente podría aclararse al fin.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu energía está enfocada en estabilizar tus finanzas o tus emociones. No ignores esa intuición que te dice que algo necesita ordenarse. Día ideal para planear o cerrar acuerdos.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu curiosidad se dispara y querrás probar algo distinto, desde un nuevo look hasta un proyecto personal. Evita dispersarte, enfoca tu energía en lo que realmente te entusiasme.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Te tomas las cosas muy a pecho hoy, pero esa sensibilidad puede volverse tu aliada. Escucha tu corazón, no el ruido externo. Una persona cercana te dará una muestra sincera de cariño.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Día para brillar en equipo. Tu liderazgo natural atraerá apoyo y admiración, pero evita el orgullo. Una oportunidad laboral o creativa puede aparecer de forma inesperada.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Te invade una necesidad de hacer las cosas a tu manera, pero no te exijas tanto. Un cambio en tu rutina podría darte el equilibrio que llevas semanas buscando.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Con la luna influyendo en tu signo, sientes una ola de confianza. Aprovecha para iniciar conversaciones o cerrar tratos importantes. Tu encanto será tu mejor herramienta hoy.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Hay algo que empieza a moverse en tu vida emocional. Puede ser una reconciliación, una revelación o un deseo que renace. No lo reprimas, déjalo fluir con intensidad, pero sin dramatismos.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu espíritu aventurero despierta, pero antes de lanzarte a lo nuevo, revisa tus compromisos. Un pequeño gesto hacia alguien que te aprecia podría fortalecer un vínculo importante.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Te sentirás más concentrado que nunca. Usa ese enfoque para avanzar en un proyecto clave. La disciplina será tu aliada, pero no descuides el descanso ya que tu cuerpo también necesita pausa.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El universo te empuja a innovar o romper con algo que ya no encaja en tu vida. Estás más intuitivo y rebelde, pero esa energía bien canalizada puede abrirte una gran puerta.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad está al máximo y podrías captar emociones ajenas con facilidad. Usa esa empatía para ayudar, no para cargar con lo que no te corresponde. El arte o la música serán refugio hoy.