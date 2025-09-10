CANAL RCN
¿Irreconocible?: el drástico cambio de look que se realizó Andrés Altafulla

El barranquillero sorprendió a sus fanáticos al mostrar el trascendental cambio que se realizó.

Foto: Canal RCN

octubre 09 de 2025
06:42 a. m.
Andrés Altafulla es nuevamente tendencia en redes sociales, pues, en las horas más recientes, decidió mostrar un cambio de look que impactó a sus seguidores.

Aunque el cantante explicó las razones por las que tomó la importante decisión, algunos fanáticos asociaron el hecho con los ciclos que podría estar cerrando tras su ruptura con la modelo Karina García.

Andrés Altafulla cambia de look

En las horas más recientes el intérprete de ‘Amigos nada más’ volvió a dar sobre qué hablar al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el momento exacto en el que decidió cambiar su look al quitarse la barba nuevamente.

Así mismo, compartió un video en el que se le observa bailando después de haber hecho el cambio en su rostro. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los fanáticos ya que algunos manifestaron que el barranquillero se ve “menor” al haber hecho el cambio estético.

No obstante, no todos los comentarios fueron positivos ya que otros usuarios criticaron la nueva apariencia del ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025 y asociaron la decisión con la más reciente ruptura de su relación con la modelo Karina García.

Ante la gran ola de comentarios, el barranquillero no se ha manifestado ya que ha utilizado sus redes sociales para revelar detalles exclusivos de sus próximos lanzamientos musicales.

Andrés Altafulla anunció nuevo lanzamiento

Por otro lado, el hombre manifestó su emoción al hacer oficial la fecha de lanzamiento de su nueva canción ‘Paila’, de modo que, el sencillo se estrenará el 9 de octubre a las 7:00 p.m. en todas las plataformas musicales disponibles.

Fue así como el artista decidió compartir un fragmento de su nueva canción, por medio de sus redes sociales, en donde reveló que la melodía está dedicada para todas las personas que se encuentran viviendo una relación amorosa.

No obstante, los internautas han especulado que su lanzamiento podría revelar su situación sentimental actual tras confirmarse, en los días más recientes, la ruptura oficial de su mediática relación con su excompañera de competencia.

