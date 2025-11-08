CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Este lunes 11 de agosto, llega con una energía que invita a tomar decisiones claras y dar pasos firmes hacia los objetivos personales y profesionales.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
07:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La clave del día está en combinar acción con reflexión, escuchando tanto la voz interior como las señales externas. Los signos de fuego encuentran impulso para liderar y poner en marcha proyectos. Los de tierra aprovechan la estabilidad para reorganizar recursos y consolidar avances

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía de este lunes te empuja a tomar la iniciativa en asuntos que llevaban tiempo estancados. Si actúas con decisión y sin miedo al cambio, abrirás una puerta importante en lo laboral o personal. Evita dejar para mañana lo que puedas resolver hoy.

Indignación: Maluma regaña a fanática por llevar a un bebé a su concierto en México
RELACIONADO

Indignación: Maluma regaña a fanática por llevar a un bebé a su concierto en México

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu paciencia será recompensada. Un proyecto o conversación que parecía estancada comenzará a avanzar. Mantente firme en tus valores, pero permite que las ideas nuevas aporten frescura a tus planes.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Día ideal para hacer llamadas, enviar mensajes y cerrar acuerdos. Tu facilidad de palabra puede ayudarte a resolver un malentendido reciente. Mantén la mente abierta. Una propuesta inesperada podría sorprenderte para bien.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición estará muy afinada y podrás leer entre líneas lo que otros no ven. Es un buen momento para expresar sentimientos, siempre y cuando lo hagas desde la calma y no desde la impulsividad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Comienzas la semana con una claridad mental que te permite organizar prioridades. La confianza en ti mismo será tu mejor carta, pero recuerda escuchar a quienes te rodean. La humildad multiplica el impacto de tu liderazgo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Podrías sentir la necesidad de reorganizar tus finanzas o tu tiempo. No te frustres si el día empieza lento porque al final de la jornada tendrás una visión mucho más clara de cómo optimizar tus recursos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La armonía que buscas no llegará sola ya que deberás dar el primer paso para resolver tensiones. Un gesto amable o una propuesta justa puede cambiar la dinámica con alguien importante para ti.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy tendrás la capacidad de avanzar con determinación en un objetivo que parecía lejano. Evita los conflictos innecesarios y enfoca tu energía en las metas que te apasionan. La disciplina será tu aliada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu curiosidad estará en su punto más alto. Es un buen día para aprender, investigar o planificar un viaje. Un encuentro casual podría inspirarte a cambiar un plan que dabas por definitivo.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se abre una oportunidad para fortalecer tu estabilidad, ya sea económica o emocional. No ignores los pequeños detalles, porque ahí puede estar la clave de un éxito mayor en los próximos días.

Líder de tecnología: de técnico a estratega clave en las empresas
RELACIONADO

Líder de tecnología: de técnico a estratega clave en las empresas

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Un reto nuevo pondrá a prueba tu creatividad. Si aceptas salir de la rutina, descubrirás habilidades que no habías explorado. Tu capacidad de adaptación será tu mejor herramienta hoy.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad será un faro para los demás, pero no olvides poner límites. Ayudar está bien, siempre y cuando no te agote. Un momento de silencio o meditación te dará fuerzas para lo que viene.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Indignación: Maluma regaña a fanática por llevar a un bebé a su concierto en México

Tecnología

Líder de tecnología: de técnico a estratega clave en las empresas

Redes sociales

Altafulla rompe el silencio sobre rumores de una posible ruptura con Karina García

Otras Noticias

Miguel Uribe

“Nos solidarizamos con su familia y el pueblo colombiano”: El mensaje de Estados Unidos tras la muerte de Miguel Uribe

El secretario de Estado de los Estados Unidos compartió un mensaje para la familia de Miguel Uribe y el pueblo colombiano.

Finanzas personales

Estos son los precios de arriendos en zonas universitarias en Bogotá y otras ciudades

Conozca cuánto cuesta vivir en apartaestudios y hasta habitaciones compartidas cerca de los campus en las principales ciudades.

Gustavo Petro

Presidente Petro y el proyecto para acabar el "mercenarismo" en Ucrania, Haití y Sudán

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 6: hubo cambios

Cuidado personal

Siete hábitos para lucir radiante, según investigaciones sobre el envejecimiento