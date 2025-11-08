Indignación: Maluma regaña a fanática por llevar a un bebé a su concierto en México

Maluma es nuevamente tendencia en redes sociales tras sus más recientes conciertos en México, pues ha tenido la oportunidad de dar una pequeña gira para sus más fieles fanáticos.

No obstante, sus shows se han visto permeados de diferentes espectáculos que se han viralizado en redes sociales en los últimos días.

Maluma regaña a fanática en concierto

Juan Luis Londoño se encuentra realizando una pequeña gira en México que constan de tres presentaciones en las que ha puesto a vibrar a sus más fieles fanáticos. No obstante, su más reciente presentación impactó a cientos de internautas, quienes fueron testigos de un fuerte llamado de atención que hizo el antioqueño.

En medio del concierto, el intérprete de ‘Según quién’ se percató de que una de sus fanáticas tenía en brazos a un menor de edad. Por esto, detuvo el concierto para preguntarle a la mujer sobre la edad del menor, quien aseguró que tenía apenas un año.

Ante el asombro del cantante, y del público que se encontraba atento al hecho, Maluma hizo un reclamo a la fanática al manifestarle que su concierto no era un lugar adecuado para un pequeño. Así mismo, le expresó su inconformidad con la falta de indumentaria para proteger los oídos del niño, quien estaba siendo levantado en los brazos de la fanática.

“Con todo respeto… usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto en donde los decibeles están durísimos. Ese bebé ni siquiera sabe lo que está haciendo aquí… a la próxima proteja sus oídos o algo… la verdad que da pesar y eso es un acto de irresponsabilidad. Usted lo está meneando como si fuera un juguete”, manifestó.

Las palabras del cantante fueron aplaudidas por los asistentes, quienes celebraron que el antioqueño hubiera hecho un alto en su presentación para hacer el importante llamado a la mujer.

RELACIONADO Altafulla rompe el silencio sobre rumores de una posible ruptura con Karina García

Maluma es víctima de robo en México

Por otro lado, el cantante antioqueño sorprendió en su primera presentación en el país, el pasado jueves en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. No obstante, un hecho también se llevó la atención de sus fanáticos ya que mientras se encontraba realizando una caminata, en medio del público, un fanático le arrebató la gorra que llevaba puesta en su cabeza.

Ante el rápido hecho, otro de sus seguidores le ofreció su gorra por lo que el artista decidió tomarla, de manera rápida, para ponerla nuevamente en su cabeza.