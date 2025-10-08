Líder de tecnología: de técnico a estratega clave en las empresas

En un entorno empresarial cada vez más digitalizado y competitivo, el papel del líder de tecnología en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) ha dejado de limitarse a resolver fallas técnicas o instalar equipos. Hoy, su función se redefine con un enfoque más estratégico, centrado en la prevención, la eficiencia y la contribución directa al crecimiento organizacional.

Durante años, la figura del responsable de TI en las PYMES fue vista, principalmente, como un solucionador de problemas técnicos. Sin embargo, esta visión ha perdido vigencia frente a los desafíos actuales. La aceleración digital ha obligado a las empresas a repensar la tecnología no solo como un soporte, sino como un eje transversal para la toma de decisiones, la mejora de procesos y la competitividad.

¿Qué perfil debe cumplir un líder tecnológico?

Este cambio no es menor. Supone que el líder tecnológico ya no solo se ocupe de sistemas y herramientas, sino que entienda el modelo de negocio, participe en la planificación estratégica y colabore activamente con otras áreas. La prevención de fallas, la automatización de tareas y el monitoreo constante de los sistemas son hoy parte esencial de su función.

“El líder TI de hoy debe tener una mirada holística: ya no se trata solo de saber cómo funciona la tecnología, sino de entender cómo esa tecnología impulsa los objetivos comerciales”, explica José Pablo Arriola, gerente de la firma Compurent, especializada en modernizar áreas tecnológicas dentro de las PYMES.

Este nuevo enfoque ha traído resultados concretos. Las empresas que adoptan una gestión proactiva de sus sistemas tecnológicos reportan menos incidentes, mayor disponibilidad de equipos y una mejora en la percepción del servicio por parte de los empleados.

Cambio cultural y organizacional

Pero esta transformación no ocurre de manera automática. Requiere un cambio cultural dentro de los equipos y un compromiso por parte de la organización para integrar al líder TI en los espacios donde se define el rumbo de la empresa. Habilidades como la comunicación efectiva, el liderazgo institucional y la capacidad de traducir necesidades técnicas al lenguaje del negocio son ahora indispensables.

De acuerdo con expertos, las PYMES que logren alinear su estrategia tecnológica con sus metas comerciales no solo optimizarán su operación, sino que estarán mejor preparadas para competir en un mercado que premia la agilidad y la innovación. El líder TI, antes visto como un recurso técnico, se convierte así en un actor fundamental para la sostenibilidad y evolución de la empresa.