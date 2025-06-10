CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: lunes 6 de octubre de 2025

Comienza una nueva semana de octubre, y este lunes 6 se perfila como una jornada tranquila, llena de oportunidades por aprovechar.

Horóscopo
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Llega una nueva semana en octubre y le revelamos todos los detalles sobre la astrología este lunes 6 de octubre.

Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025: los números de la suerte según Javi Predice
RELACIONADO

Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025: los números de la suerte según Javi Predice

Aries
Inicia una semana ideal para tomar decisiones importantes, pero hazlo desde la calma y la claridad. Enfoca tu energía en lo que realmente tiene valor y deja de lado lo que te distrae o te resta paz.

Tauro
No te dejes presionar por las expectativas de los demás; prioriza tu bienestar y estabilidad. La semana comienza con una energía de serenidad productiva. Si mantienes la constancia y escuchas tu cuerpo, lograrás más de lo que imaginas.

Géminis
Tu mente estará llena de ideas y posibilidades. Esta semana será propicia para comunicar, proponer y conectar, pero procura filtrar la información para no saturarte. Es un buen momento para sembrar nuevas relaciones y abrir puertas profesionales.

Cáncer
El lunes puede marcar un avance importante en asuntos personales o emocionales. Aprovecha para poner orden en tu entorno y comenzar la semana con una sensación de ligereza y renovación.

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice
RELACIONADO

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

Leo
Este lunes 6 de octubre es perfecto para definir tus prioridades y delegar aquello que te resta energía. Replantea tus metas con realismo y mantén la motivación sin caer en la autoexigencia excesiva.

Virgo
El inicio de la semana puede traer tareas que requieren atención al detalle, pero también el reconocimiento que mereces. No subestimes los pequeños logros: cada paso te acerca a metas más grandes.

Libra
La semana comienza con una energía de equilibrio y reflexión interior. Es un buen momento para cuidar tus tiempos y evitar sobrecargarte. Si algo te pesa o te agota, este es el momento perfecto para soltarlo y recuperar tu armonía.

Escorpio
Inicias la semana con una fuerte determinación por concretar tus metas. Confía en el proceso y en tus capacidades; los resultados llegarán si actúas con estrategia y paciencia.

Capricornio
Este lunes empieza con buenas noticias relacionadas con el esfuerzo. Es necesario mantener la constancia y encontrar nuevas formas de trabajar sin perder la energía.

Sagitario
Es necesario replantear rutinas y equilibrar entusiasmo con método. La inspiración volverá después de estructurar las ideas.

Acuario
Empieza una semana llena de renovación. Un cambio de planes podría alterar tu agenda, pero traerá consigo una nueva oportunidad. Estás en un momento de transformación personal, y esta semana favorece las decisiones valientes y los comienzos con propósito.

Piscis
Este lunes es ideal para conectar con lo emocional sin perder el foco en lo práctico. Si te escuchas sin dramatizar se podrá descubrir la claridad en medio del ruido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Artistas colombianos plantean crear un búnker millonario: el proyecto quedó captado en video

Artistas

Laura de León compartió intrigante mensaje tras supuesta ruptura con Salomón Bustamante

Masterchef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity rompió en llanto al revelar su infancia

Otras Noticias

Defensoría del Pueblo

Defensoría lanzó alerta por inclusión de ex-AUC en procesos de verdad

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó su profunda preocupación frente al enfoque del proyecto en al menos seis puntos.

Selección Colombia

¡Todo está definido! Este es el camino de la Selección Colombia para soñar con el título del Mundial Sub-20

La Selección Colombia enfrentará en los octavos de final a Sudáfrica, el próximo miércoles 8 de octubre de 2025.

Ministerio de Transporte

Las multas de tránsito más frecuentes en la semana de receso escolar en Colombia

Israel

¿Cómo se ejecutará el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza?

Cuidado personal

¿Qué es la propiocepción y cuál es su importancia para sobrevivir día a día?