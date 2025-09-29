Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

El astrólogo y tarotista colombiano Javi Predice compartió en Buen Día Colombia del Canal RCN sus predicciones para esta semana. Según explicó, es un periodo de decisiones importantes, cierres de ciclos y oportunidades que no deben dejarse pasar. A continuación, el horóscopo completo signo por signo para este lunes 29 de septiembre.

Aries (21 mar. - 19 abr.)

Lo malo quedó atrás. Es momento de recoger frutos, de celebrar y, si eres emprendedor, aprovechar oportunidades que llegan. En el amor, una sorpresa especial te hará sonreír.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

Semana de decisiones importantes: qué se queda en tu vida y qué debe salir. Las personas tóxicas se alejan y con ello el dinero fluye. Confía en tu intuición y limpia tu entorno.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

Inicias proyectos con fuerza y claridad. Se resuelven problemas, especialmente financieros. Prepara maletas porque los viajes o traslados están muy bien aspectados para ti.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

Es momento de mover fichas y tomar decisiones firmes. Si no estás feliz en un trabajo o en una relación, esta semana es la indicada para dar un giro definitivo y liberador.

Leo (23 jul. - 22 ago.)

Semana para empoderarte y brillar. La energía favorece nacimientos, hijos, nuevas etapas y crecimiento económico. El dinero llega, no como milagro, sino como fruto de tu esfuerzo.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

Atención con personas negativas a tu alrededor. No tomes decisiones apresuradas. Mantén la calma y evita caer en provocaciones. Esta semana se trata de prudencia y protección.

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Semana de equilibrio y poder. Llegan reconocimientos merecidos, oportunidades laborales y negocios que se consolidan. Un proyecto grande podría darte estabilidad.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Todo fluye a tu favor: dinero, amor y prosperidad. La clave será no desaprovechar las oportunidades que se presenten. Es un momento brillante para ti, aprovéchalo al máximo.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

La luz llega tras la oscuridad. Decisiones de cambio, oración y meditación serán tus herramientas. Los movimientos que hagas ahora estarán bendecidos por la claridad.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

El mago te acompaña. Se cierran ciclos tóxicos y llegan etapas de prosperidad. Oportunidades laborales se abren y en el amor, la pasión se intensifica. Confía en el proceso.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Tu destino es productivo, pero necesitas calma. Evita apresurarte en temas económicos y toma decisiones financieras con prudencia. En el amor, la armonía se mantiene.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

Energía vibrante y expansiva. Cambios de trabajo, viajes, mudanzas o incluso cambios de país están favorecidos. Todo indica celebración, movimiento y prosperidad.