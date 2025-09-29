CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy lunes 29 de septiembre de 2025: las predicciones de Javi Predice

El astrólogo reveló en Buen Día Colombia lo que le espera a cada signo esta semana.

Javi Predice horóscopo lunes 29 de septiembre
FOTO: Freepik - Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
10:08 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El astrólogo y tarotista colombiano Javi Predice compartió en Buen Día Colombia del Canal RCN sus predicciones para esta semana. Según explicó, es un periodo de decisiones importantes, cierres de ciclos y oportunidades que no deben dejarse pasar. A continuación, el horóscopo completo signo por signo para este lunes 29 de septiembre.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?
RELACIONADO

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

Aries (21 mar. - 19 abr.)

Lo malo quedó atrás. Es momento de recoger frutos, de celebrar y, si eres emprendedor, aprovechar oportunidades que llegan. En el amor, una sorpresa especial te hará sonreír.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

Semana de decisiones importantes: qué se queda en tu vida y qué debe salir. Las personas tóxicas se alejan y con ello el dinero fluye. Confía en tu intuición y limpia tu entorno.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

Inicias proyectos con fuerza y claridad. Se resuelven problemas, especialmente financieros. Prepara maletas porque los viajes o traslados están muy bien aspectados para ti.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

Es momento de mover fichas y tomar decisiones firmes. Si no estás feliz en un trabajo o en una relación, esta semana es la indicada para dar un giro definitivo y liberador.

Leo (23 jul. - 22 ago.)

Semana para empoderarte y brillar. La energía favorece nacimientos, hijos, nuevas etapas y crecimiento económico. El dinero llega, no como milagro, sino como fruto de tu esfuerzo.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

Atención con personas negativas a tu alrededor. No tomes decisiones apresuradas. Mantén la calma y evita caer en provocaciones. Esta semana se trata de prudencia y protección.

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Semana de equilibrio y poder. Llegan reconocimientos merecidos, oportunidades laborales y negocios que se consolidan. Un proyecto grande podría darte estabilidad.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Todo fluye a tu favor: dinero, amor y prosperidad. La clave será no desaprovechar las oportunidades que se presenten. Es un momento brillante para ti, aprovéchalo al máximo.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

La luz llega tras la oscuridad. Decisiones de cambio, oración y meditación serán tus herramientas. Los movimientos que hagas ahora estarán bendecidos por la claridad.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

El mago te acompaña. Se cierran ciclos tóxicos y llegan etapas de prosperidad. Oportunidades laborales se abren y en el amor, la pasión se intensifica. Confía en el proceso.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Tu destino es productivo, pero necesitas calma. Evita apresurarte en temas económicos y toma decisiones financieras con prudencia. En el amor, la armonía se mantiene.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

Energía vibrante y expansiva. Cambios de trabajo, viajes, mudanzas o incluso cambios de país están favorecidos. Todo indica celebración, movimiento y prosperidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miss Universe Colombia

¿Quién es Vanessa Pulgarín, la ganadora de Miss Universe Colombia 2025?

Turismo

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia 2025: las cinco finalistas que luchan por representar al país en Tailandia

Otras Noticias

Finanzas personales

Bancos en Colombia advierten a usuarios por función que desaparecerá a partir de octubre

A partir del mes de octubre, los usuarios experimentarán este cambio en sus aplicaciones.

Kevin Mier

Peso pesado en México explotó contra Kevin Mier: "Es un agrandado"

El experimentado entrenador no se guardó nada sobre las últimas actuaciones de Kevin Mier en el fútbol mexicano.

Gustavo Petro

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

México

Luto en la televisión: falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos