Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025: los números de la suerte según Javi Predice

Este miércoles 1 de octubre, Javi Predice reveló en Buen Día Colombia del Canal RCN los números de la suerte que podrían atraer fortuna a cada signo zodiacal.

El astrólogo colombiano abrió su intervención recordando que “la idea no es adivinar números, sino conectarse con ellos, porque la fortuna siempre llega a quienes creen en ella”. Tras frotar sus manos, como acostumbra para invocar la energía, presentó las combinaciones recomendadas para cada signo, según el tarot.

Recuerden que la idea no es adivinar numeritos, la idea es que ustedes se la crean, la fortuna siempre ha de llegar a todos, prepárense porque vienen noticias muy importantes para ustedes.

Aries (21 mar. - 19 abr.)

1829

Tauro (20 abr. - 20 may.)

1133

Géminis (21 may. - 20 jun.)

4416

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

0808

Leo (23 jul. - 22 ago.)

9101

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

6611

Libra (23 sept. - 22 oct.)

0442

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

2020

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

1716

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

4848

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

0509

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

3696