Horóscopo de hoy miércoles 1 de octubre de 2025: los números de la suerte según Javi Predice
El astrólogo compartió en Buen Día Colombia las combinaciones energéticas para cada signo del zodiaco.
Noticias RCN
09:40 a. m.
Este miércoles 1 de octubre, Javi Predice reveló en Buen Día Colombia del Canal RCN los números de la suerte que podrían atraer fortuna a cada signo zodiacal.
El astrólogo colombiano abrió su intervención recordando que “la idea no es adivinar números, sino conectarse con ellos, porque la fortuna siempre llega a quienes creen en ella”. Tras frotar sus manos, como acostumbra para invocar la energía, presentó las combinaciones recomendadas para cada signo, según el tarot.
Recuerden que la idea no es adivinar numeritos, la idea es que ustedes se la crean, la fortuna siempre ha de llegar a todos, prepárense porque vienen noticias muy importantes para ustedes.
Aries (21 mar. - 19 abr.)
1829
Tauro (20 abr. - 20 may.)
1133
Géminis (21 may. - 20 jun.)
4416
Cáncer (21 jun. - 22 jul.)
0808
Leo (23 jul. - 22 ago.)
9101
Virgo (23 ago. - 22 sept.)
6611
Libra (23 sept. - 22 oct.)
0442
Escorpio (23 oct. - 21 nov.)
2020
Sagitario (22 nov. - 21 dic.)
1716
Capricornio (22 dic. - 19 ene.)
4848
Acuario (20 ene. - 18 feb.)
0509
Piscis (19 feb. - 20 mar.)
3696