¡Inédito! Beéle es confundido con Dua Lipa en Bogotá y su reacción es viral

Tras un fin de semana lleno de música para la capital, el artista barranquillero protagonizó un inédito video.

Foto: AFP y Canal RCN
Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
02:03 p. m.
Bogotá se ha vestido de música en las últimas semanas, pues los más de seis shows de Beéle no fueron los únicos durante la jornada ya que Dua Lipa también llegó al país para causar revuelo en miles de fanáticos y el Megaland ofreció una noche llena de música y artistas invitados.

Por esto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de videos fueron viralizaron al capturar, desde diferentes perspectivas, las presentaciones de todos los artistas que arribaron a la capital.

¿Por qué confundieron a Beéle con Dua Lipa?

El pasado viernes 28 de noviembre la cantante Dua Lipa llegó a la capital para sorprender a sus más fieles fanáticos, quienes esperaron por meses para ver a la mujer brillar en el Campín. Ante dicho evento, la ciudad entera se vio paralizada ya que miles de fanáticos se tomaron las calles para esperar a la artista, tanto la entrada como la salida del recinto.

Sin embargo, un evento se llevó la atención de todos los asistentes, quienes se percataron de la presencia de un carro en el que evidentemente había un artista, pues se encontraba acompañado de diferentes escoltar y policías.

Ante la presencia de dicho vehículo, los fanáticos dejaron ver su euforia al interpretar que se trataba de la cantante Dua Lipa por lo que la gran fanaticada se abalanzó sobre el automóvil para elevar sus pancartas y dejar ver su lado más fanático.

No obstante, y para sorpresa de todas las personas presentes, el cantante Beéle salió del interior del vehículo, mientras que manifestó que no se trataba de la cantante británica.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que la repentina desilusión por no ver a la mujer se convirtió en gran emoción al percatarse de que se trataba del intérprete de ‘Morena’.

Shakira reacciona a la canción de Dua Lipa

Por otro lado, uno de los momentos más esperados de la jornada fue cuando Dua Lipa se dispuso a interpretar la canción ‘Antología’, de Shakira, en el escenario.

De esta manera, la barranquillera no dudó en manifestar su gran emoción y orgullo, pues recalcó la importancia de cruzar fronteras y perduras en el tiempo por medio de una misma melodía.

