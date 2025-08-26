CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: martes 26 de agosto de 2025

Este martes 26 de agosto, la energía astral impulsa a los signos a tomar decisiones que marcarán el rumbo de los próximos días.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
07:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La creatividad y la comunicación estarán favorecidas, mientras que las tensiones se resolverán a través del diálogo y la paciencia. Es un momento propicio para fortalecer vínculos personales, organizar proyectos y abrirse a nuevas oportunidades en el trabajo y el amor.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía está al máximo y eso te impulsa a tomar decisiones rápidas. Confía en tu instinto, pero evita los impulsos financieros. Buen momento para reforzar lazos con amistades.

Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny
RELACIONADO

Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La paciencia será tu mejor aliada. Hoy podrías sentir presión en el trabajo, pero tu constancia te permitirá brillar. En el amor, una conversación sincera abre nuevas puertas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu creatividad está encendida. Aprovecha para iniciar proyectos o dar un giro innovador a tus rutinas. Evita la dispersión, céntrate en lo que de verdad importa.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los temas familiares ocupan tu atención. Será un buen día para resolver diferencias y fortalecer la unión. En lo económico, sé cuidadoso con gastos innecesarios.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma atrae a personas influyentes. Aprovecha para mostrar tus talentos. En el amor, evita los celos, confía más en tu pareja y en ti mismo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu organización marca la diferencia. Una oportunidad laboral o académica se abre si te muestras flexible. No descuides tu salud ya que un descanso será clave.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio es tu meta, pero hoy enfrentarás una decisión difícil. Escucha tu corazón antes que las opiniones externas. En pareja, la empatía será tu mejor aliada.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intensidad emocional está presente. Usa esa fuerza para avanzar en proyectos personales. Puede surgir una oportunidad económica inesperada.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El optimismo regresa a tu vida. Buen día para planear viajes o estudios. Una propuesta interesante te dará motivación extra para salir de la rutina.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La disciplina rinde frutos ya que alguien importante reconocerá tu esfuerzo. Evita la dureza contigo mismo, date permiso para disfrutar un logro reciente.

Karol G conquistará el prestigioso cabaret Crazy Horse en París: fechas y precios
RELACIONADO

Karol G conquistará el prestigioso cabaret Crazy Horse en París: fechas y precios

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu visión original aporta soluciones a problemas colectivos. Hoy podrías inspirar a otros con tus ideas. En el amor, se fortalecen vínculos basados en la confianza.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad estará a flor de piel. Buen momento para el arte, la escritura o cualquier actividad creativa. No temas expresar tus emociones, serán bien recibidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Sebastián Yatra y Belinda son captados juntos en la residencia de Bad Bunny

Artistas

¿Blessd será papá? Esto se comenzó a rumorar en las redes sociales

Artistas

¿El hijo de Aida Victoria Merlano es de Westcol? La influencer rompió el silencio y lo aclaró

Otras Noticias

Europa

La nueva medida para viajar a Europa que impactará a los colombianos: comienza en octubre

Viajar a Europa desde Colombia tendrá un cambio clave desde octubre de 2025, una medida que transformará la forma de ingresar al continente.

Mundial de fútbol

¡Atención, hinchas! Embajada de EE.UU. en Bogotá lanzó mensaje para quienes quieren vivir el Mundial

Embajada de EE.UU. en Bogotá lanzó anuncio importante sobre la visa de entrada para quienes quieren vivir el Mundial 2026.

Bogotá

Intersección de la Av. Esperanza con Boyacá amanece cerrada: camión con químicos inflamables se volcó

Donald Trump

Chicago responde con contundencia a amenazas de Trump de enviar tropas para controlar el crimen, como en Washington

Cuidado personal

¿La comida grasosa influye en una mayor producción de acné?: esto explican los especialistas