Horóscopo de hoy: martes 26 de agosto de 2025
Este martes 26 de agosto, la energía astral impulsa a los signos a tomar decisiones que marcarán el rumbo de los próximos días.
07:19 a. m.
La creatividad y la comunicación estarán favorecidas, mientras que las tensiones se resolverán a través del diálogo y la paciencia. Es un momento propicio para fortalecer vínculos personales, organizar proyectos y abrirse a nuevas oportunidades en el trabajo y el amor.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu energía está al máximo y eso te impulsa a tomar decisiones rápidas. Confía en tu instinto, pero evita los impulsos financieros. Buen momento para reforzar lazos con amistades.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La paciencia será tu mejor aliada. Hoy podrías sentir presión en el trabajo, pero tu constancia te permitirá brillar. En el amor, una conversación sincera abre nuevas puertas.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu creatividad está encendida. Aprovecha para iniciar proyectos o dar un giro innovador a tus rutinas. Evita la dispersión, céntrate en lo que de verdad importa.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Los temas familiares ocupan tu atención. Será un buen día para resolver diferencias y fortalecer la unión. En lo económico, sé cuidadoso con gastos innecesarios.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma atrae a personas influyentes. Aprovecha para mostrar tus talentos. En el amor, evita los celos, confía más en tu pareja y en ti mismo.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu organización marca la diferencia. Una oportunidad laboral o académica se abre si te muestras flexible. No descuides tu salud ya que un descanso será clave.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio es tu meta, pero hoy enfrentarás una decisión difícil. Escucha tu corazón antes que las opiniones externas. En pareja, la empatía será tu mejor aliada.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La intensidad emocional está presente. Usa esa fuerza para avanzar en proyectos personales. Puede surgir una oportunidad económica inesperada.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El optimismo regresa a tu vida. Buen día para planear viajes o estudios. Una propuesta interesante te dará motivación extra para salir de la rutina.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La disciplina rinde frutos ya que alguien importante reconocerá tu esfuerzo. Evita la dureza contigo mismo, date permiso para disfrutar un logro reciente.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu visión original aporta soluciones a problemas colectivos. Hoy podrías inspirar a otros con tus ideas. En el amor, se fortalecen vínculos basados en la confianza.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La sensibilidad estará a flor de piel. Buen momento para el arte, la escritura o cualquier actividad creativa. No temas expresar tus emociones, serán bien recibidas.