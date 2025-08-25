CANAL RCN
Karol G conquistará el prestigioso cabaret Crazy Horse en París: fechas y precios

La artista antioqueña impactó a sus fanáticos con el anuncio de su próxima llegada al prestigioso escenario.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
11:49 a. m.
Carolina Giraldo impactó a sus fanáticos al revelar que se encuentra próxima a presentarse en Crazy Horse París, uno de los más prestigiosos cabarets que es reconocido por su carácter innovador, esteticista y vanguardista.

Su superioridad apela a la sofisticación de su diseño y servicio por lo que, a más de cincuenta años de su inauguración, el cabaret ha logrado reinventarse para enamorar con la sensualidad femenina.

Karol G en Crazy Horse Paris

Por primera vez en su historia, Crazy Horse Paris da la bienvenida a una estrella invitada latina. Karol G se pondrá los tacones de una "Crazy Girl" para ocho presentaciones exclusivas, del 25 al 28 de septiembre de 2025 . La antioqueña es considerada como una de las artistas más representativas del género urbano por lo que su más reciente álbum Tropicoqueta la llevará a conquistar novedosos escenarios del mundo.

Según la página web oficial del cabaret, el espectáculo fusionará la legendaria historia del cabaret con los caprichosos sonidos del merengue, la bachata, el mambo, entre otros géneros. Un espectáculo prometedor en el que se mezclarán diferentes elementos visuales como la danza, la música, la sensualidad, la feminidad y la libertad.

¿Cuánto cuesta el show de Karol G en Crazy Horse?

Los costos para disfrutar del novedoso espectáculo cuenta con una gran variedad de precios dependiendo del servicio y la locación que se quiera adquirir. De esta manera, existe una gran variedad de valores para aquellos que quieran disfrutar de la exclusiva presentación de la ‘Bichota’.

  • Karol G Crazy Show – espectáculo con KAROL G / sin bebidas incluidas – 230 €.
  • Karol G Crazy Premium – espectáculo con KAROL G con asientos premium / sin bebidas incluidas – 295 €.
  • Karol G Crazy Premium Champagne – espectáculo con KAROL G con asientos premium que incluye ½ botella de champán o dos bebidas por persona – 330 €.
  • Karol G Crazy Experience - tour privado entre bastidores y cóctel, seguido del espectáculo con KAROL G con asientos premium que incluyen ½ botella de champán o dos bebidas por persona (sin encuentro ni bienvenida) - 495 €.
  • KAROL G CRAZY SHOW VR – espectáculo con Karol G con acceso restringido / sin bebidas incluidas – 110 €.
Karol G celebra su llegada al prestigioso cabaret

Por supuesto, la reacción de la antioqueña no se hizo esperar ya que exaltó el gran impacto que dicho espacio tendrá para su carrera artística y para la esencia de su álbum Tropicoqueta.

“Cuando vi por primera vez el espectáculo de Crazy Horse París, quedé completamente maravillada y me enamoré de lo que vi en ese escenario. Estoy más que emocionada de adentrarme en este mundo único. Este espectáculo es un homenaje a todas las mujeres, y en especial a mis latinas, celebrando que somos hermosas tal como somos, por dentro y por fuera”, manifestó Karol G.

