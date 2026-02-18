CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Este miércoles 18 de febrero, es un día que invita a hacer una pausa para analizar decisiones y reorganizar prioridades.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
07:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Muchos signos sentirán la necesidad de cerrar ciclos o poner orden, mientras otros encontrarán oportunidades a través de ideas nuevas o cambios inesperados. Es una jornada ideal para actuar con calma, escuchar la intuición y mantener equilibrio entre responsabilidades y bienestar personal.

Río, hijo de J Balvin, debuta al presentar la nueva canción de su padre junto a Ryan Castro
RELACIONADO

Río, hijo de J Balvin, debuta al presentar la nueva canción de su padre junto a Ryan Castro

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy tu energía se mueve hacia la introspección. Puede que sientas ganas de bajar el ritmo para pensar en tus próximos pasos. Un consejo inesperado podría ayudarte a ver un problema desde otra perspectiva. Buen día para ordenar emociones y cerrar ciclos.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Las emociones estarán más claras y tendrás facilidad para decir lo que sientes sin rodeos. Evita gastos impulsivos y enfócate en lo que realmente te aporta estabilidad. En lo personal, alguien valora más tu compañía de lo que imaginas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente estará rápida y creativa. Conversaciones interesantes podrían abrirte puertas en lo laboral o académico. Si sientes ansiedad, muévete o cambia de ambiente; necesitas dinamismo para sentirte en equilibrio.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La sensibilidad estará a flor de piel, pero eso no es negativo ya que te permitirá conectar mejor con quienes quieres. Intenta no tomarte todo de forma personal y busca momentos de descanso para recargar energía.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Un cambio o reto podría convertirse en una oportunidad si lo miras con calma. Tu liderazgo será notado, pero recuerda escuchar opiniones antes de decidir. Buen día para temas financieros o acuerdos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las energías favorecen asociaciones, acuerdos o conversaciones importantes en pareja o trabajo. Hoy vas a dar un paso significativo en eso que llevas planeando hace un tiempo.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La atención se dirige hacia responsabilidades y organización. Puede que te toque poner orden en asuntos pendientes, pero eso traerá resultados positivos y sensación de logro.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu creatividad y magnetismo estarán en alza. Ideas nuevas podrían aparecer cuando menos lo esperes, especialmente en temas profesionales. Buen día para disfrutar y conectar con lo que te apasiona.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirás una mezcla de inquietud y ganas de comodidad. Busca un equilibrio entre hacer cosas y darte tiempo para descansar. Actividades tranquilas o al aire libre te ayudarán a centrarte.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu disciplina será clave para avanzar. Hoy puedes encontrar soluciones prácticas a algo que venías pensando hace días. Buen momento para planificar a mediano plazo y fortalecer tu seguridad personal.

La viral reacción de Shakira al ver cara de Piqué en medio de su concierto
RELACIONADO

La viral reacción de Shakira al ver cara de Piqué en medio de su concierto

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las reflexiones sobre dinero, autoestima o recursos estarán presentes durante el día. Combina intuición con sentido práctico y evita decisiones apresuradas. Conversaciones sinceras traerán claridad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se activa un periodo de mayor confianza personal. Hoy podrías sentirte más inspirado o romántico, con ganas de empezar algo nuevo. Escucha tu intuición porque estará muy acertada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luisa Fernanda W reveló que fue diagnosticada con un síndrome: este es su estado

Artistas

Río, hijo de J Balvin, debuta al presentar la nueva canción de su padre junto a Ryan Castro

Artistas

"Me quitaron el sentido de vivir": hay preocupación por la hermana de Karol G

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Abecé del FIFA Pass: así puede tener prioridad para sacar su visa de cara al Mundial

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos explicaron en Noticias RCN la forma en la que pueden agilizar sus trámites de visado si va a ir a la Copa del Mundo.

Ministerio de Minas y Energía

Sindicatos se toman el Ministerio de Minas exigiendo garantías para el sector de biocombustibles

Las centrales obreras CGT, CTC y CUT iniciaron la toma del Ministerio de Minas y Energía y anunciaron que durante dos días no habrá actividades laborales en el sector.

Semana Santa

¿Permiso laboral para imponerse la cruz hoy, Miércoles de Ceniza? Esto dice la ley

Estados Unidos

Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California

EPS

Después de 17 días de espera, bebé fue trasladada de urgencia a Cali: su vida dependía de una remisión