Horóscopo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026
Este miércoles 18 de febrero, es un día que invita a hacer una pausa para analizar decisiones y reorganizar prioridades.
Noticias RCN
07:26 a. m.
Muchos signos sentirán la necesidad de cerrar ciclos o poner orden, mientras otros encontrarán oportunidades a través de ideas nuevas o cambios inesperados. Es una jornada ideal para actuar con calma, escuchar la intuición y mantener equilibrio entre responsabilidades y bienestar personal.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Hoy tu energía se mueve hacia la introspección. Puede que sientas ganas de bajar el ritmo para pensar en tus próximos pasos. Un consejo inesperado podría ayudarte a ver un problema desde otra perspectiva. Buen día para ordenar emociones y cerrar ciclos.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Las emociones estarán más claras y tendrás facilidad para decir lo que sientes sin rodeos. Evita gastos impulsivos y enfócate en lo que realmente te aporta estabilidad. En lo personal, alguien valora más tu compañía de lo que imaginas.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente estará rápida y creativa. Conversaciones interesantes podrían abrirte puertas en lo laboral o académico. Si sientes ansiedad, muévete o cambia de ambiente; necesitas dinamismo para sentirte en equilibrio.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La sensibilidad estará a flor de piel, pero eso no es negativo ya que te permitirá conectar mejor con quienes quieres. Intenta no tomarte todo de forma personal y busca momentos de descanso para recargar energía.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Un cambio o reto podría convertirse en una oportunidad si lo miras con calma. Tu liderazgo será notado, pero recuerda escuchar opiniones antes de decidir. Buen día para temas financieros o acuerdos.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las energías favorecen asociaciones, acuerdos o conversaciones importantes en pareja o trabajo. Hoy vas a dar un paso significativo en eso que llevas planeando hace un tiempo.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La atención se dirige hacia responsabilidades y organización. Puede que te toque poner orden en asuntos pendientes, pero eso traerá resultados positivos y sensación de logro.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu creatividad y magnetismo estarán en alza. Ideas nuevas podrían aparecer cuando menos lo esperes, especialmente en temas profesionales. Buen día para disfrutar y conectar con lo que te apasiona.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Sentirás una mezcla de inquietud y ganas de comodidad. Busca un equilibrio entre hacer cosas y darte tiempo para descansar. Actividades tranquilas o al aire libre te ayudarán a centrarte.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu disciplina será clave para avanzar. Hoy puedes encontrar soluciones prácticas a algo que venías pensando hace días. Buen momento para planificar a mediano plazo y fortalecer tu seguridad personal.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las reflexiones sobre dinero, autoestima o recursos estarán presentes durante el día. Combina intuición con sentido práctico y evita decisiones apresuradas. Conversaciones sinceras traerán claridad.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Se activa un periodo de mayor confianza personal. Hoy podrías sentirte más inspirado o romántico, con ganas de empezar algo nuevo. Escucha tu intuición porque estará muy acertada.