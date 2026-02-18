Luisa Fernanda W reveló que fue diagnosticada con un síndrome: este es su estado

El martes 17 de febrero, Luisa Fernanda W publicó una historia en su cuenta de Instagram y explicó la razón por la que no ha podido subir videos con la frecuencia de siempre.

En su testimonio, la creadora de contenido radicada en México indicó que tuvo que llamar a un médico de manera inesperada y que, tras la respectiva revisión, le diagnosticaron un síndrome.

¿De qué se trata? Descubra aquí en Noticias RCN qué fue lo que reveló Luisa Fernanda W, la pareja de Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W tiene el síndrome del manguito rotador

La influencer oriunda de Medellín mostró que se estaba colocando paños calientes en su hombro y mencionó que en los últimos días ha sentido un dolor muy fuerte en esa zona de su cuerpo.

"Esta semana no había podido hacer videos como me encanta porque resulta que empecé con un dolorcito por aquí en el hombro y no entendía. Me tocó llamar al médico en casa y me di cuenta de que, por un mal ejercicio, me dio el síndrome del manguito rotador", afirmó Luisa Fernanda W.

"Tengo un dolorcito que el que haya pasado por lo mismo me entenderá. Entonces siempre hay que cuidar muy bien la forma en la que hacemos los ejercicios, pero, bueno, ya me activé", complementó Luisa Fernanda W.

De esa manera, la pareja de Pipe Bueno aclaró que, aunque el dolor no le ha pasado del todo, está en proceso de recuperación y cada vez se está sintiendo mejor.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del manguito rotador?

Los expertos en salud han especificado que el síndrome del manguito rotador es común y que comienza a manifestarse de la siguiente manera: