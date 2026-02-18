CANAL RCN
Tendencias

Luisa Fernanda W reveló que fue diagnosticada con un síndrome: este es su estado

La creadora de contenido indicó que un médico tuvo que atenderla en su casa. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Foto: @luisafernandaw en Instagram.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
07:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El martes 17 de febrero, Luisa Fernanda W publicó una historia en su cuenta de Instagram y explicó la razón por la que no ha podido subir videos con la frecuencia de siempre.

En su testimonio, la creadora de contenido radicada en México indicó que tuvo que llamar a un médico de manera inesperada y que, tras la respectiva revisión, le diagnosticaron un síndrome.

Luisa Fernanda W comparte recuerdo de Fabio Legarda: Pipe Bueno habría reaccionado
RELACIONADO

Luisa Fernanda W comparte recuerdo de Fabio Legarda: Pipe Bueno habría reaccionado

¿De qué se trata? Descubra aquí en Noticias RCN qué fue lo que reveló Luisa Fernanda W, la pareja de Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W tiene el síndrome del manguito rotador

La influencer oriunda de Medellín mostró que se estaba colocando paños calientes en su hombro y mencionó que en los últimos días ha sentido un dolor muy fuerte en esa zona de su cuerpo.

"Esta semana no había podido hacer videos como me encanta porque resulta que empecé con un dolorcito por aquí en el hombro y no entendía. Me tocó llamar al médico en casa y me di cuenta de que, por un mal ejercicio, me dio el síndrome del manguito rotador", afirmó Luisa Fernanda W.

"Tengo un dolorcito que el que haya pasado por lo mismo me entenderá. Entonces siempre hay que cuidar muy bien la forma en la que hacemos los ejercicios, pero, bueno, ya me activé", complementó Luisa Fernanda W.

De esa manera, la pareja de Pipe Bueno aclaró que, aunque el dolor no le ha pasado del todo, está en proceso de recuperación y cada vez se está sintiendo mejor.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome del manguito rotador?

Los expertos en salud han especificado que el síndrome del manguito rotador es común y que comienza a manifestarse de la siguiente manera:

Luisa Fernanda W habló sobre la supuesta "maldición" de Pipe Bueno: tajante reacción
RELACIONADO

Luisa Fernanda W habló sobre la supuesta "maldición" de Pipe Bueno: tajante reacción

  • Se experimenta un dolor profundo en el hombro, especialmente en la noche, afectando el sueño y el descanso.
  • Hay dificultad para alzar el brazo.
  • Se siente debilidad y pérdida de rigidez en la parte superior del brazo.
  • Hay sonidos al mover el hombro.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Artistas

Río, hijo de J Balvin, debuta al presentar la nueva canción de su padre junto a Ryan Castro

Artistas

"Me quitaron el sentido de vivir": hay preocupación por la hermana de Karol G

Otras Noticias

Mundial de fútbol

Abecé del FIFA Pass: así puede tener prioridad para sacar su visa de cara al Mundial

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos explicaron en Noticias RCN la forma en la que pueden agilizar sus trámites de visado si va a ir a la Copa del Mundo.

Ministerio de Minas y Energía

Sindicatos se toman el Ministerio de Minas exigiendo garantías para el sector de biocombustibles

Las centrales obreras CGT, CTC y CUT iniciaron la toma del Ministerio de Minas y Energía y anunciaron que durante dos días no habrá actividades laborales en el sector.

Semana Santa

¿Permiso laboral para imponerse la cruz hoy, Miércoles de Ceniza? Esto dice la ley

Estados Unidos

Rescatistas buscan a nueve esquiadores tras avalancha en California

EPS

Después de 17 días de espera, bebé fue trasladada de urgencia a Cali: su vida dependía de una remisión