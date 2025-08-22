CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Un día para cerrar la semana con equilibrio, claridad y oportunidades de crecimiento personal.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
06:36 a. m.
Este viernes 22 de agosto de 2025 los astros favorecen la reflexión y la conexión con lo esencial. Es un momento ideal para ajustar lo pendiente, compartir con personas valiosas y abrir espacio a nuevas ideas que nutran tu vida. Cada signo encontrará la manera de encaminarse hacia un cierre de semana más consciente y armonioso.

Aries (21 mar. - 19 abr.)

Hoy tendrás la energía necesaria para concretar proyectos que habías dejado de lado. Mantén la disciplina y verás resultados alentadores.

Tauro (20 abr. - 20 may.)

Un ambiente estable será clave para tu tranquilidad. Aprovecha el día para resolver un tema personal que requiere paciencia y firmeza.

Géminis (21 may. - 20 jun.)

Las conversaciones fluirán con naturalidad y podrías recibir una propuesta inesperada. Mantente abierto a nuevas conexiones.

Cáncer (21 jun. - 22 jul.)

Es buen momento para organizar tus finanzas y poner orden en tus rutinas. Tu seguridad emocional también dependerá de esa estabilidad.

Leo (23 jul. - 22 ago.)

Tu carisma atraerá oportunidades, pero cuida de no caer en la impulsividad. Escucha consejos antes de tomar decisiones importantes.

Virgo (23 ago. - 22 sept.)

Hoy notarás la necesidad de bajar el ritmo y priorizar tu bienestar físico. Un descanso consciente será la clave para recuperar fuerzas.

Libra (23 sept. - 22 oct.)

Tu capacidad de mediar será esencial para resolver tensiones. Aporta equilibrio y empatía en situaciones que requieren calma.

Escorpio (23 oct. - 21 nov.)

Una verdad saldrá a la luz y te dará claridad sobre un asunto pendiente. Confía en tu intuición y no temas dejar atrás lo que ya cumplió su ciclo.

Sagitario (22 nov. - 21 dic.)

Tu espíritu aventurero busca espacio. Planea una actividad que te motive y equilibre la rutina, aunque sea un detalle sencillo.

Capricornio (22 dic. - 19 ene.)

La constancia será recompensada. Este viernes puedes recibir reconocimiento por tu esfuerzo en lo laboral o personal.

Acuario (20 ene. - 18 feb.)

Tu creatividad se activa y será ideal para innovar en un proyecto. Rodéate de personas que compartan tu visión y te inspiren.

Piscis (19 feb. - 20 mar.)

La sensibilidad te conecta profundamente con tu entorno. Un gesto solidario o una palabra sincera marcarán la diferencia hoy.

