¡Revolcón en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025! ¿Qué pasó?

El 20 de marzo, durante la gala principal que se emitió en la pantalla del Canal RCN y en la nueva aplicación digital, se dieron a conocer cambios significativos en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Y es que durante el pasado miércoles 19 de marzo se llevó a cabo una nominación histórica, inesperada y en la que quedaron al borde de la eliminación la mitad de los participantes.

Pues, todos los integrantes de La Casa de los Famosos tuvieron que conformar parejas sin saber para qué y dirigirse al 'loft'. En consecuencia, Marcelo Cezán y Carla Giraldo les fueron informando que tenían que decidir quién se salvaba y quién quedaba nominado.

Sin embargo, se abrieron las votaciones para que el público pudiera salvar a uno de los participantes que habían quedado en la placa de nominación y se cerraron hasta la mitad de la gala del 20 de marzo.

Además, Alerta también tenía pendiente un beneficio de salvación debido a que compró el 'sobre de las tentaciones' cuando fue con José Rodríguez a comprar el mercado de la semana.

Por lo tanto, sobre el final de la gala principal del 20 de marzo, se conoció cuál fue el famoso al que salvó el público y qué decisión tomaba Alerta con su beneficio de salvación.

Estos son los dos participantes que salieron de la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025

El público accedió a la zona interactiva del Canal RCN y ratificó su favoritismo por Melissa Gate. Por lo tanto, la creadora de contenido ya no está al borde de la eliminación ni hará parte de la jornada de eliminación del próximo domingo 23 de marzo.

Asimismo, los demás participantes se continuaron dando cuenta de lo fuerte que está siendo Melissa en el mundo exterior y la catalogaron como la principal candidata de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Por otra parte, Marcelo Cezán y Carla Giraldo también le comunicaron a Alerta que tenía que utilizar su beneficio de salvación y el comediante decidió sacarse a él mismo de la placa. Pues, Emiro, que es el líder de la semana, lo había dejado nominado.

¿Qué dijo Melissa Gate tras ser salvada por el público y salir de la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

"Estoy muy agradecida con todos ustedes por haberme salvado. Estar en esa placa no es fácil, empacar no es fácil, ir al brunch no es fácil ni tampoco estar ahí parada y que te digan todas esas cosas", inició manifestando Melissa Gate frente a las cámaras.

"Gracias, los amo, Colombia. Gracias, gracias y gracias a todos los que votaron", concluyó.

Aquí puede descargar la nueva aplicación del Canal RCN y ver gratis, durante las 24 horas, La Casa de los Famosos Colombia 2025.