IA reveló quién sería el eliminado y no ingresaría al Top 10 de MasterChef Celebrity

Cada vez se va definiendo con mayor claridad el rumbo de la cocina más famosa de Colombia. En esta ocasión, la inteligencia artificial (IA) sorprendió al público al revelar su predicción sobre quién sería el próximo eliminado de la competencia.

RELACIONADO Así reaccionó Carolina Sabino tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

¿Quiénes son los participantes que se encuentra en riesgo de MasterChef Celebrity?

Recordemos que actualmente siete celebridades se encuentran en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity: David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga. Por su parte, Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Patty Grisales ya aseguraron su lugar en el Top 10 de la competencia.

Como es habitual, los seguidores del programa han comenzado a compartir sus predicciones sobre quién podría ser el próximo eliminado. Sin embargo, esta vez la sorpresa vino de la mano de la inteligencia artificial, que también lanzó su propia predicción sobre quién sería el decimotercer eliminado del reality más popular de la televisión colombiana.

RELACIONADO Este es el primer integrante del top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025

¿Quién sería el eliminado y no logra entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia, según la IA?

Según el análisis realizado por la inteligencia artificial (IA), el actor Ricardo Vesga sería el eliminado en la próxima gala y, por lo tanto, no lograría ingresar al Top 10 de MasterChef Celebrity.

La herramienta destacó que, aunque Vesga posee un gran sentido del humor y mantiene una buena relación con sus compañeros, no siempre logra sobresalir con sus preparaciones ni con la presentación de sus platos. Además, mencionó que el hecho de que muchos participantes lo protejan dentro de la competencia podría estar frenando su evolución gastronómica.

Por otro lado, la IA resaltó el desempeño de Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard, quienes se han caracterizado por su compromiso, creatividad y constancia en cada reto, consolidándose como algunas de las competidoras más fuertes de esta temporada.