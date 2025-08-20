CANAL RCN
Avistan ciervos con protuberancias similares a las de un tumor: ¿cuáles son las causas?

Las imágenes, que ya son tendencia en Estados Unidos, han alertado sobre el posible virus que está afectando a dicha especie.

Foto: Reddit @nocturnalbuster

agosto 20 de 2025
03:43 p. m.
En Estados Unidos se han avistado diferentes animales con crecimientos similares a los de un tumor que cuelgan desde sus respectivos cuerpos tales como ciervos, ardillas, conejos, entre otros. Algunas de las fotografías, que ya son virales en redes sociales, han sido capturas en ciudades como Nueva York, Pensilvania y Wisconsin.

Ciervos con protuberancias colgantes

Según funcionarios expertos en vida silvestres, la aparente afección se ha identificado como fibroma cutáneo del ciervo, conocido como verrugas que salen en esta especie. La propagación del virus se realiza entre ciervos por lo que especialistas han advertido el aumento de casos durante el verano.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington explicó que el virus se propaga a través de los insectos que portan enfermedades como mosquitos o garrapatas, quienes transmiten la enfermedad de los animales infectados a los sanos.

"Los papilomas se observan con mayor frecuencia a fines del verano y en otoño, probablemente debido a la mayor actividad de insectos picadores durante esta época del año", explicaron.

Aunque los ciervos no pueden transmitir las verrugas a los humanos, según explican los expertos, sí pueden traer enfermedades como la de Lyme a áreas pobladas, que se transmite entre humanos a través de las garrapatas que poseen.

“Si analizamos la enfermedad de Lyme, por ejemplo, estamos empezando a verla en zonas donde nunca la habíamos visto antes... lugares como el sur de Canadá, los estados del norte de la costa este, como Maine", añadió.

Afectación a la salud de los ciervos

El doctor Omer Awan, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, las verrugas de los ciervos no son una afección nueva que afecte a estos animales por lo que los científicos creen que existe desde hace siglos.

Aunque el cambio climático ha propiciado que los casos aumenten y su propagación sea mayor.

