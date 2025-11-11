¡Impactante! Yina Calderón vuelve a tener un enfrentamiento en 'La Mansión de Luinny'

De nuevo, Yina Calderón vuelve a generar polémica en 'La Mansión de Luinny'.

¿Qué pasó con Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny'?

La creadora de contenido se sumó a un nuevo reto de reality en República Dominicana, donde ha generado todo tipo de comentarios.

Recientemente, estuvo involucrada en una polémica tras atacar a una de sus compañeras dentro de la competencia, aunque le llamaron la atención, la influencer continuó con algunos cuestionables comportamientos.

En esta ocasión, Yina Calderón protagonizó un fuerte enfrentamiento con Chanel, una de las participantes de La Mansión de Luinny. El altercado ocurrió en la cocina del programa, donde ambas comenzaron a lanzarse platos . Según se conoció, Chanel fue quien inició la discusión, pero Yina no dudó en responder de manera inmediata.

Yo estaba quieta y de nuevo me atacaron, añadió Calderón.

Al ver el enfrentamiento, algunos de sus compañeros tomaron la decisión de intervenir y separar a las dos concursantes, donde se evidenció un momento de tensión en el reality.

¿Cuáles son las consecuencias que puede tener Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny'?

Como se decía anteriormente, Yina tuvo un enfrentamiento en el reality. Sin embargo, Luinny decidió no tomar una medida tan radical como la expulsión, sino sancionar a ambas participantes, quitándoles la mitad de los puntos para seguir en la competencia.

Esta decisión podría afectar la posición en la tabla de nominaciones y del anuncio de un nuevo eliminado. Por el momento, Calderón seguirá generando varias polémicas durante su participación en 'La Mansión de Luinny'.