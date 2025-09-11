Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión

Una vez más, Yina Calderón está en el ojo del huracán. La empresaria e influencer colombiana, recordada por su paso en La Casa de los Famosos Colombia, protagonizó un nuevo escándalo en el reality.

Esto sucedió en ‘La Mansión de Luinny’, luego de agredir a su compañera ‘La Piry’ durante una fuerte discusión que terminó en caos y preocupación dentro del programa.

La broma que desató la furia de Yina Calderón

El conflicto comenzó en la zona de maquillaje, donde Yina se preparaba para salir en cámara. Al encender su secador de cabello, una nube de harina de trigo salió disparada, lo que la llevó a perder el control.

“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, casi me quedo ciega. ¿Quién fue? Que se atenga, así nos toque irnos a todas”, gritó la colombiana visiblemente alterada, acusando a sus compañeras de haberle jugado una broma pesada.

Horas después, cuando el ambiente parecía haberse calmado, Yina empujó a ‘La Piry’ al agua mientras se encontraban cerca de la piscina, un momento que tuvo que ser calmado por los compañeros, pues la colombiana la tomó del pelo dentro de la pileta.

La decisión del programa y la inesperada reacción de ‘La Piry’

Tras analizar los hechos, el presentador Luinny anunció una sanción para ambas participantes:

“Lamentablemente, Piry recibirá una sanción por provocación. En el caso de Yina, con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandona La Mansión en este momento”.

Calderón aceptó la decisión y aseguró:

“Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero yo no me dejo de nadie”.

Sin embargo, ‘La Piry’ tomó la palabra y sorprendió al pedir que no la expulsaran, argumentando que estaba tranquila y no buscaba venganza. Por ahora, la producción mantiene en suspenso la permanencia de Yina, mientras la audiencia se divide entre quienes piden su salida definitiva y quienes defienden su carácter explosivo.