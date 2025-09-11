CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón agredió a participante en ‘La Mansión de Luinny’ y tomaron drástica decisión

Yina Calderón protagonizó una nueva polémica en ‘La Mansión de Luinny’ tras empujar a ‘La Piry’ al agua. El reality anunció su expulsión, aunque podría reconsiderarse.

Yina Calderón en La Mansión de Luiny
Foto: Canal Rcn y captura de pantalla

Noticias RCN

noviembre 09 de 2025
08:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una vez más, Yina Calderón está en el ojo del huracán. La empresaria e influencer colombiana, recordada por su paso en La Casa de los Famosos Colombia, protagonizó un nuevo escándalo en el reality.

¡Andrea Valdiri podría encontrarse cara a cara con Yina Calderón en el reality internacional! Esto dijo
RELACIONADO

¡Andrea Valdiri podría encontrarse cara a cara con Yina Calderón en el reality internacional! Esto dijo

Esto sucedió en ‘La Mansión de Luinny’, luego de agredir a su compañera ‘La Piry’ durante una fuerte discusión que terminó en caos y preocupación dentro del programa.

La broma que desató la furia de Yina Calderón

El conflicto comenzó en la zona de maquillaje, donde Yina se preparaba para salir en cámara. Al encender su secador de cabello, una nube de harina de trigo salió disparada, lo que la llevó a perder el control.

“Miren esto, casi me entra a los ojos. Me echaron esto en el secador, harina de trigo, casi me quedo ciega. ¿Quién fue? Que se atenga, así nos toque irnos a todas”, gritó la colombiana visiblemente alterada, acusando a sus compañeras de haberle jugado una broma pesada.

¿Yina Calderón se retirará de La Mansión de Luinny? Esto dijo y hay expectativa y shock
RELACIONADO

¿Yina Calderón se retirará de La Mansión de Luinny? Esto dijo y hay expectativa y shock

Horas después, cuando el ambiente parecía haberse calmado, Yina empujó a ‘La Piry’ al agua mientras se encontraban cerca de la piscina, un momento que tuvo que ser calmado por los compañeros, pues la colombiana la tomó del pelo dentro de la pileta.

La decisión del programa y la inesperada reacción de ‘La Piry’

Tras analizar los hechos, el presentador Luinny anunció una sanción para ambas participantes:

“Lamentablemente, Piry recibirá una sanción por provocación. En el caso de Yina, con todo el dolor de mi corazón, debo decir que abandona La Mansión en este momento”.

Calderón aceptó la decisión y aseguró:

“Estoy de acuerdo. Lástima porque se va el rating, pero yo no me dejo de nadie”.

VIDEO| "Me gustaste": Yina Calderón se le declaró a un participante del reality internacional en el que está
RELACIONADO

VIDEO| "Me gustaste": Yina Calderón se le declaró a un participante del reality internacional en el que está

Sin embargo, ‘La Piry’ tomó la palabra y sorprendió al pedir que no la expulsaran, argumentando que estaba tranquila y no buscaba venganza. Por ahora, la producción mantiene en suspenso la permanencia de Yina, mientras la audiencia se divide entre quienes piden su salida definitiva y quienes defienden su carácter explosivo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cine

Activista afro explica por qué el “mejor amigo negro” en series y películas no es un intento valido de inclusión

Artistas

Carlos Rivera transformó el duelo por la muerte de su padre en su álbum 'Vida'

América Latina

"El cambio que se estaba esperando": Mhoni Vidente lanzó impresionante predicción para América Latina

Otras Noticias

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: vea el número ganador y de dónde es el nuevo millonario

Cayó el Baloto en Colombia y hay un nuevo millonario. Conozca cuál fue la ciudad ganadora y los detalles del más reciente sorteo.

Huila

Masacre en Suaza, Huila: 8 hombres de la Segunda Marquetalia estarían detrás

La masacre, que dejó a tres personas asesinadas, se presentó en la vereda La Unión.

Selección Colombia

Escándalo en México: la dura entrada que lesionó a Kevin Mier y desató la polémica

Bolivia

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: buscará restablecer relaciones con Estados Unidos

Cuidado personal

¿Se debe cepillar los dientes antes o después de desayunar?: expertos lo explican