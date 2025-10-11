CANAL RCN
Tendencias

¿Fue expulsada?: esto ocurrió con Yina Calderón después de agredir a su compañera de reality

Las contundentes imágenes ya han causado gran revuelo en redes por la conducta de la mujer.

Foto: Canal RCN y captura pantalla TikTok @mannymaestrelcdlf
Foto: Canal RCN y captura pantalla TikTok @mannymaestrelcdlf

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
03:31 p. m.
No cabe duda de que Yina Calderón es una de las figuras públicas más controversiales dentro del estrellato nacional, pues la experiencia adquirida en diferentes programas de televisión la han llevado a convertirse en uno de los referentes más grandes, dentro del país, de polémicas con alto impacto mediático.

Por esto, su más reciente participación en un reality show en República Dominicana la ha llevado no solo a conquistar, sino también a obtener importantes cantidades de “haters” internacionales.

Yina Calderón agrede a compañera de reality

En los días más recientes han circulado contundentes imágenes del popular programa, por medio de redes sociales, en donde se observa a Calderón mientras, al manifestar su gran molestia, decide lanzar al jacuzzi a una de sus compañeras de competencia.

Ante el reducido tamaño del cuerpo acuático, la mujer cae, de manera contundente, a las aguas por lo que desató pánico entre los organizadores del programa y demás celebridades ya que, en un primer momento, se especuló un presunto golpe en su cabeza.

Por supuesto, el momento se tornó caótico ya que demás famosas también se introdujeron en el jacuzzi para separar a Calderón de su rival. El cuerpo médico del recinto tuvo que acercarse para atender el inconveniente desarrollado, pues, minutos después, la mujer llegó nuevamente al recinto con un cuello ortopédico.

¿Yina Calderón fue expulsada del reality en República Dominicana?

Después de una larga y sustanciosa revisión médica, los organizadores del programa revelaron que la mujer, agredida por Yina, no habría sufrido lesiones de gravedad ya que, al parecer, solo se habría golpeado uno de sus brazos.

Sin embargo, Calderón recibió la notificación de que iba a ser expulsada a raíz del ataque que habría provocado, pues, según Luinny, la violencia no se encuentra permitida dentro de las instalaciones.

No obstante, ‘La Piry’, quien fue la mujer agredida por Calderón, manifestó su inconformidad con que la colombiana fuera expulsada de la competencia. Por esto, y después de una votación general, la decisión fue revocada por lo que Yina siguió dentro del juego.

