Imperdible ‘Ruta Dulce Tradición’ 2026 en Nemocón: ¿Dónde y hasta cuándo es?

El municipio de Nemocón, en Cundinamarca, será uno de los protagonistas del Circuito Gastronómico 2026 ‘Ruta Dulce Tradición’, una iniciativa liderada por la Asociación de Municipios de Sabana Centro (Asocentro) que busca homenajear a las madres y abuelas a través de las recetas y preparaciones que han marcado la tradición culinaria de la región.

La Administración Municipal de Nemocón invita a turistas, visitantes y comunidad local a disfrutar de la ‘Ruta Dulce Tradición’, una experiencia gastronómica y cultural que reúne los mejores postres de la región en un solo lugar.

La iniciativa busca reconocer el legado culinario que ha pasado de generación en generación y que hoy hace parte de la identidad de las familias de Sabana Centro.

¿Dónde y hasta cuándo es la ‘Ruta Dulce Tradición’?

Para esta edición del circuito gastronómico, siete establecimientos de Nemocón abrirán sus puertas a residentes y turistas con propuestas enfocadas en sabores típicos y productos tradicionales.

Entre los participantes se encuentran Delicias Santa Isabel, Santa Caprese, Almácigo, Bistro Steak House, Borondo Bakery, Savieza Life Experience y La Abuela Salón de Onces.

Este evento gastronómico se llevará a cabo del 9 al 18 de mayo para celebrar el mes de las Madres con tradición y sabor.

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¿Qué ofrece ‘Ruta Dulce Tradición’ 2026 en Nemocón?

El circuito gastronómico estará dividido en dos categorías principales. La primera será ‘Dulces y postres de tradición’, enfocada en recetas ancestrales y preparaciones que evocan reuniones familiares, celebraciones y recuerdos de infancia.

La segunda categoría corresponde a ‘Amasijos y bebidas tradicionales’, donde se destacarán preparaciones típicas elaboradas a partir de recetas heredadas entre generaciones y que continúan siendo símbolo de las raíces culinarias del territorio.

La propuesta busca que los visitantes no solo disfruten de la gastronomía, sino que también reconozcan el papel que han tenido madres y abuelas en la preservación de los saberes tradicionales de la región.

Además de la oferta gastronómica, Nemocón espera que los visitantes aprovechen otros atractivos turísticos del municipio durante la ‘Ruta Dulce 2026’.

Entre las actividades complementarias se encuentra la posibilidad de visitar la Mina de Sal de Nemocón, realizar caminatas por el desierto del Checua, conocer las artesanías locales y hospedarse en alojamientos rurales rodeados de montañas y paisajes naturales.