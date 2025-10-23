Las 15 capitales gastronómicas del mundo que todo amante de la buena comida debe visitar
Las ciudades que dominan la escena culinaria mundial, según expertos. Ranking de las 15 que se posicionan en la gastronomía.
Noticias RCN
02:45 p. m.
La escena gastronómica global cambió en las últimas dos décadas: mercados callejeros y alta cocina conviven, chefs locales reinventan tradiciones y las guías y rankings internacionales reconfiguran los destinos favoritos.
Estas 15 ciudades hoy se disputan el título informal de capitales gastronómicas del mundo, seleccionadas por su tradición culinaria, reconocimiento internacional y oferta diversa, desde mercados y puestos callejeros hasta restaurantes con estrellas.
¿Por qué estas ciudades son consideradas capitales gastronómicas del mundo?
La designación no es oficial, pero se apoya en indicadores reconocidos: ciudades declaradas “Cities of Gastronomy” por la UNESCO, la presencia en listados como The World’s 50 Best Restaurants y la concentración de restaurantes con estrellas Michelin o gran oferta callejera y de mercado.
Esos parámetros ayudan a entender por qué destinos como Tokio, París o Bangkok son referentes globales.
Algunas destacan por la alta cocina y premios internacionales; otras, por la fuerza de su cocina callejera y tradición local. Rankings y guías recientes muestran el auge de Bangkok y Lima en la alta gastronomía, mientras que ciudades como Tokio y París siguen liderando por número de restaurantes distinguidos.
Las 15 capitales gastronómicas del mundo
- Tokio (Japón) — tradición, técnica y la mayor concentración de restaurantes Michelin.
- París (Francia) — alta cocina clásica y vanguardia gastronómica.
- Bangkok (Tailandia) — de la calle a la alta cocina: fenómeno global reciente.
- Lima (Perú) — cocina fusión latinoamericana con presencia en rankings internacionales.
- Ciudad de México (México) — tradición, mercados y restaurantes premiados.
- Barcelona (España) — mercado, tapas y creatividad culinaria.
- San Sebastián (España) — alta concentración de restaurantes de nivel mundial.
- Copenhague (Dinamarca) — vanguardia y cocina nórdica sostenible.
- Nueva York (EE. UU.) — multiculturalismo culinario y oferta inagotable.
- Singapur — gran diversidad y buenos restaurantes con estrellas.
- Hong Kong — mezcla de tradición cantonesa y tendencias modernas.
- Roma (Italia) — tradición mediterránea y mercados históricos.
- Marrakech (Marruecos) — sabores del Magreb en mercados y riads.
- Oaxaca (México) — patrimonio culinario y designación UNESCO como City of Gastronomy.
- Medellín (Colombia) — emergencia como destino gastronómico según rankings recientes.
Estas 15 ciudades no son la única definición de excelencia culinaria: existen cientos de urbes con escenas emergentes.
Para quien viaja por comida, la recomendación es combinar fuentes: guías Michelin, World’s 50 Best, la red de Ciudades de Gastronomía de la UNESCO y listados periodísticos como Time Out para trazar una ruta que mezcle tradición, innovación y la experiencia local