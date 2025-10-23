CANAL RCN
Tendencias

Las 15 capitales gastronómicas del mundo que todo amante de la buena comida debe visitar

Las ciudades que dominan la escena culinaria mundial, según expertos. Ranking de las 15 que se posicionan en la gastronomía.

Las 15 capitales gastronómicas del mundo
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
02:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La escena gastronómica global cambió en las últimas dos décadas: mercados callejeros y alta cocina conviven, chefs locales reinventan tradiciones y las guías y rankings internacionales reconfiguran los destinos favoritos.

“Sin darse cuenta, todos han sido partícipes de una revolución gastronómica”: Tulio Zuloaga
RELACIONADO

“Sin darse cuenta, todos han sido partícipes de una revolución gastronómica”: Tulio Zuloaga

Estas 15 ciudades hoy se disputan el título informal de capitales gastronómicas del mundo, seleccionadas por su tradición culinaria, reconocimiento internacional y oferta diversa, desde mercados y puestos callejeros hasta restaurantes con estrellas.

¿Por qué estas ciudades son consideradas capitales gastronómicas del mundo?

La designación no es oficial, pero se apoya en indicadores reconocidos: ciudades declaradas “Cities of Gastronomy” por la UNESCO, la presencia en listados como The World’s 50 Best Restaurants y la concentración de restaurantes con estrellas Michelin o gran oferta callejera y de mercado.

Esos parámetros ayudan a entender por qué destinos como Tokio, París o Bangkok son referentes globales.

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha
RELACIONADO

Gastronomía ancestral de Nariño: el corazón de la tradición en La Cocha

Algunas destacan por la alta cocina y premios internacionales; otras, por la fuerza de su cocina callejera y tradición local. Rankings y guías recientes muestran el auge de Bangkok y Lima en la alta gastronomía, mientras que ciudades como Tokio y París siguen liderando por número de restaurantes distinguidos.

Las 15 capitales gastronómicas del mundo

  1. Tokio (Japón) — tradición, técnica y la mayor concentración de restaurantes Michelin.
  2. París (Francia) — alta cocina clásica y vanguardia gastronómica.
  3. Bangkok (Tailandia) — de la calle a la alta cocina: fenómeno global reciente.
  4. Lima (Perú) — cocina fusión latinoamericana con presencia en rankings internacionales.
  5. Ciudad de México (México) — tradición, mercados y restaurantes premiados.
  6. Barcelona (España) — mercado, tapas y creatividad culinaria.
  7. San Sebastián (España) — alta concentración de restaurantes de nivel mundial.
  8. Copenhague (Dinamarca) — vanguardia y cocina nórdica sostenible.
  9. Nueva York (EE. UU.) — multiculturalismo culinario y oferta inagotable.
  10. Singapur — gran diversidad y buenos restaurantes con estrellas.
  11. Hong Kong — mezcla de tradición cantonesa y tendencias modernas.
  12. Roma (Italia) — tradición mediterránea y mercados históricos.
  13. Marrakech (Marruecos) — sabores del Magreb en mercados y riads.
  14. Oaxaca (México) — patrimonio culinario y designación UNESCO como City of Gastronomy.
  15. Medellín (Colombia) — emergencia como destino gastronómico según rankings recientes.

Estas 15 ciudades no son la única definición de excelencia culinaria: existen cientos de urbes con escenas emergentes.

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida
RELACIONADO

Así se vivió el Festival de la Migración 2025: Nuquí, un poema a la vida

Para quien viaja por comida, la recomendación es combinar fuentes: guías Michelin, World’s 50 Best, la red de Ciudades de Gastronomía de la UNESCO y listados periodísticos como Time Out para trazar una ruta que mezcle tradición, innovación y la experiencia local

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Viral: hombre fingió su muerte para descubrir quiénes asistirían a su funeral

Artistas

Daddy Yankee confirma que ahora realizará música religiosa: ¿por qué?

Tecnología

¡Adiós a las llamadas molestas! Esto debe hacer para bloquearlas en Colombia

Otras Noticias

Estados Unidos

Tome nota: EE.UU. actualiza los requisitos y tarifas del pasaporte para menores de edad

Estos son los requisitos para aquellos menores de 16 años deben cumplir.

Gustavo Petro

Las órdenes judiciales del presidente Gustavo Petro que lo obligan a retractarse

El presidente Petro enfrentó este último mes al menos tres órdenes judiciales.

Artistas

Murió importante cantante de música urbana: era conocido por J Balvin

Deportivo Pereira

¿Desaparecerá el Deportivo Pereira? Mindeporte hace claridad sobre el reconocimiento deportivo del club

Cuidado personal

Expertos advierten los riesgos de los mercados negros de esperma