“Sin darse cuenta, todos han sido partícipes de una revolución gastronómica”: Tulio Zuloaga

Durante los últimos años, en el país se han popularizado los eventos gastronómicos que buscan apoyar a los pequeños emprendimientos que quieren dar a conocer sus productos.

Sin duda, los más importantes son los Master, eventos que impulsan la economía local y el agro, ofreciéndoles a los amantes de la comida espacios para descubrir nuevos sabores.

Detrás de ellos está la mente de Tulio Zuloaga, o Tulio Recomienda, quien habló con Noticias RCN sobre su pasión por la cocina colombiana y el deseo de impulsar a los pequeños emprendedores a crecer.

Noticias RCN: Qué gusto hablar contigo en la Plaza de Paloquemao, no habría mejor manera…

Tulio Zuloaga: Estos olores, sonidos, todo esto compone la gastronomía y le da mucha más potencia y fuerza.

Noticias RCN: Mientras muchos están en temas políticos, nosotros estamos en lo que le importa a la gente…

T. Z.: Cada uno lucha dentro del esquema que puede. Los humanos somos eso, muchas más cosas que solo política. Desde hace muchos años me he dedicado a mostrar a Colombia a través de su gastronomía y sitios hermosos.

Siempre le digo a todo el mundo: ayúdenme con el tema de la gastronomía en Colombia. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar el día que todo el mundo quiera venir a comer en Colombia? Yo creo que nuestra situación política, social y económica va a ser otra.

Noticias RCN: Lo que comenzó con recomendaciones gastronómicas termina en un apoyo sorprendente al emprendimiento, ¿eres consciente de la magnitud de lo que estás haciendo?

T. Z.: Ahora sí, ya me estoy creyendo la película. Hasta hace algún tiempo no, porque cuando empezamos, sobre todo con el tema de los Master, el tema fue apoyar a unos restaurantes. Por eso funciona también y se sigue manteniendo, porque tiene un trasfondo muy bonito y es: cómo potenciamos los sueños de las demás personas.

Lanzamos el primer Master y esto se salió de las manos, es decir, se volvió una cosa tan grande, que terminó aportándole al país el año pasado cerca de 75.000 millones de pesos.

Noticias RCN: Pongámosle números a lo que haces…

T. Z.: Hay de todo. Hay emprendedores y empresarios. Yo creo que me empecé a creer la película hace 2 o 3 años, unos medios empezaron a hacer investigaciones sobre lo que generaba un Master y terminaron concluyendo que casi el 60 % de lo que se generaba se quedaba en el agro colombiano.

Ese es el mayor premio y es una manera en que las personas le aportan al país comiendo y pasándola rico.

Noticias RCN: ¿Qué son los Master, cómo te los inventaste y cómo funcionan?

T. Z.: El Master nace porque en el año 2017 la gente no sabía muy bien qué era una hamburguesa artesanal. Ahí conocí a emprendedores que necesitaban una oportunidad, pero no tenían la plata para pagar mercadeo, pero yo tampoco tenía la plata para alquilar un sitio y hacer un evento.

Entonces se me ocurrió decirles que como yo recomiendo restaurantes y la gente me pone atención, pues yo les traigo la gente a los locales. Eran 30 locales y dijimos, vamos a vender 11.000 hamburguesas en 11 días.

Arranca el evento y la gente se apegó tanto, que las 11.000 hamburguesas las vendimos el primer día.

Se convirtió en una bola gigantesca que empezó a mover muchas cosas más que la comida, como el agro.

Noticias RCN: ¿Cuál es la clave para que un restaurante funcione bien?

T. Z.: La número uno es siempre pensar en las demás personas. El chef no cocina para sí mismo, tiene que cocinar para las demás personas, ahí es en donde está el secreto real.

Número dos, mira lo que tienes a tu alrededor. Muchas veces los restaurantes están mirando mucho hacia afuera, y en Colombia tenemos ingredientes maravillosos.

Tercero, hay que ponerle más atención a la gastronomía colombiana. Los países grandes en gastronomía se han dedicado a lo propio. Tenemos una cocina campesina viva y real, con la que podemos hacer mucho.

Noticias RCN: ¿Cuál es el obstáculo más grande que enfrenta un emprendimiento gastronómico hoy en el país?

T. Z.: Creo que el más grande es darse a conocer, ahí es donde viene gran parte de mi trabajo. Todos los días veo emprendimientos con sabores increíbles, pero no saben cómo comunicar, y normalmente le estamos diciendo a la gente, es que deben tener ese plan para que los demás los escuchen.

Noticias RCN: ¿Qué consejo le darías al gobernante de turno para apoyar los emprendimientos?

T. Z.: Lo mismo, que piensen en la gente. Yo entiendo que todo en la vida es un negocio, pero si antepones el bienestar de las demás personas, todo te va a funcionar bien.

El primer mandato es el otro. Mira en ventas, la gente no te compra lo que quieres vender, sino lo que necesita para estar mejor.

Noticias RCN: ¿Qué Master sigue?

T. Z.: Mi graduación tendría que ser un Master, que no se llamaría así seguramente, sobre Colombia. En eso llevo muchos años. No más Master, porque el tiempo es insuficiente.

Noticias RCN: ¿Crees que Colombia tiene futuro?

T. Z.: Total, yo se lo digo todo el tiempo a las personas. Dejen de ser víctimas, olvídense de la victimización y tomen esta frase: La vida es el 10 % de las cosas que te pasan y el 90 % lo que haces con eso que te pasa.

En un mundo de críticas sin acción, yo decidí trabajar sin criticar.