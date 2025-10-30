CANAL RCN
Imponen seria regla a Karina García y Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny': podrían dejar el reality

El productor dominicano Luinny Corporán reveló la única norma que no tolerará en su reality y que podría causar la expulsión inmediata de las participantes colombianas.

Yina Calderón y Karina García
FOTO: Captura de pantalla - Karina García y Yina Calderón en IG

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
11:42 a. m.
El reality “La mansión de Luinny”, grabado en República Dominicana, ha generado gran expectativa tras su estreno anticipado. En esta producción, las colombianas Yina Calderón y Karina García hacen parte del elenco principal, despertando la curiosidad del público por conocer las reglas del programa y los límites impuestos por su creador, Luinny Corporán.

El productor dominicano fue enfático al revelar la norma más importante dentro del formato de convivencia. Según explicó, hay una regla que no se puede romper bajo ninguna circunstancia, ya que hacerlo implica la expulsión inmediata del participante.

La única regla que no se puede romper en La mansión de Luinny

“Aquí no existe la violencia, nada de golpes”, advirtió Luinny Corporán. El productor explicó que todos los participantes fueron informados desde el primer día sobre esta prohibición. “Si alguien intenta dar un golpe, automáticamente sabe que lo que le resta es ir a buscar su maleta. Aquí no se tolera el tema de la violencia”, afirmó con claridad.

Esta medida busca garantizar un ambiente de convivencia estable y respetuoso, especialmente considerando que los participantes provienen de diferentes entornos y personalidades fuertes, como es el caso de Yina y Karina, conocidas por su carácter y presencia mediática.

Comparaciones con 'La casa de Alofoke'

Las declaraciones de Luinny también despertaron comparaciones con otro reality dominicano, 'La Casa de Alofoke', donde se han presentado fuertes disputas entre los concursantes. En ese programa, la influenciadora Karola, amiga de Emiro Navarro, llegó a recibir un golpe en plena transmisión en vivo por parte de la artista La Perversa.

Ante estos antecedentes, el productor de La mansión de Luinny habría querido dejar clara su posición: ninguna forma de agresión será tolerada.

