Estos son los looks que Karina y Yina usaron en su reencuentro: ¿desataron críticas?

Los internautas se encuentran atónitos ante el nuevo reencuentro que se llevará a cabo entre Yina Calderón y Karina García, quienes compartirán nuevamente un mismo espacio al participar en un famoso reality show en República Dominicana.

Aunque ninguna se ha pronunciado, de manera oficial, sobre su reencuentro en el programa, ambas empresarias ya han impactado a sus fanáticos al compartir detalles de las prendas con las que se ingresaron al recinto.

Karina García y Yina Calderón juntas

Los colombianos no han dejado pasar ningún detalle del próximo encuentro que las dos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia llevarán a cabo en contados minutos. Por esto, los grupos de fanáticos ya han hecho saber el apoyo que le darán a las dos mujeres, quienes tuvieron fuertes enfrentamientos durante su paso por la casa más famosa del país.

Ante la espera de dicho momento, las famosas decidieron compartir detalles de los trajes oficiales que usaron para su debut en la televisión internacional. Así mismo, revelaron algunos de los lujos con los que fueron recibidas al llegar al país en el que estarán durante los próximos meses.

Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos al continuar con la línea de los disfraces llamativos ya que para esta oportunidad decidió llevar puesto un vestido rojo de terciopelo que posee cuello tortuga, mangas que cubren sus manos y su cabeza. La prenda también posee dos puntas en cada hombro y en la parte de su cabeza lleva dos cuernos que se unen con forma de corazón.

Por su parte, la modelo Karina García optó por un vestido elegante en el que las transparencias sobresalieron y la pedrería de color verde formó diferentes diseños como flores y figuras en la parte de su falda. En la parte superior, la mujer optó por un corset que estilizó su figura y resaltó sus pechos.

Yina Calderón afirma que sus compañeros no la quieren

Por otro lado, Calderón sorprendió a sus fanáticos al manifestar su intención de devolverse a su país ya que logró observar que sus próximos compañeros de competencia no desean tenerla en dicho reality.

“No me quieren, mis compañeros no me quieren. Devuélvanme porque mis compañeros no me quieren”, manifestó.