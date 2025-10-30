CANAL RCN
Tendencias

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Yina Calderón se enfrentó cara a cara con otra de las participantes. ¿Por qué fue la discusión? Vea el video.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
08:16 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 29 de octubre de 2025 fue el estreno de 'La Mansión de Luinny', el reality internacional que se está realizando en República Dominicana y en el que están participando Yina Calderón y Karina García.

La reconocida DJ, que causó controversia en Colombia por abandonar la pelea de Stream Fighters 4 vs. Andrea Valdiri, fue la última participante que ingresó a la mansión y, al igual que en La Casa de los Famosos Colombia 2025, sorprendió con un vestido estrambótico.

Estos son los looks que Karina y Yina usaron en su reencuentro: ¿desataron críticas?
RELACIONADO

Estos son los looks que Karina y Yina usaron en su reencuentro: ¿desataron críticas?

Además, no quiso saludar a ninguno de los otros integrantes de la mansión, sino que desde el principio dejó claro que ella sería la villana.

Sin embargo, Chelsy Bautista, la cantante de República Dominicana que también aceptó el reto de estar en el reality, no se quedó callada, sino que la enfrentó e, incluso, la producción tuvo que pronunciarse.

¿Qué fue exactamente lo que pasó? Vea el video aquí en Noticias RCN.

Video: así fue la intensa pelea que Yina Calderón tuvo con Chelsy Bautista en el primer día de 'La Mansión de Luinny'

Cuando los participantes apenas estaban presentándose y diciendo qué harían con el dinero del premio, Yina Calderón tuvo un desacuerdo con Chelsy Bautista y se dijeron de todo cara a cara.

La empresaria colombiana le dijo a la artista que se 'cociera' la boca y la acusó de querer pegarse de su 'fama'.

No obstante, Chelsy Bautista no se quedó callada, sino que criticó fuertemente su vestuario diciéndole que "todavía no eran los días de carnaval".

En consecuencia, la producción tuvo que pedirles orden y calma para que las primeras dinámicas e indicaciones pudieran seguirse transmitiendo.

El cruce de palabras fue el siguiente:

¿Qué ha dicho Yina Calderón acerca de la participación de Karina García en 'La Mansión de Luinny'?

Desde antes que Karina García fuera confirmada en 'La Mansión de Luinny', Yina Calderón, en un video, aseguró que eso podía pasar.

Revelan la millonaria cifra que ganarían Karina García y Yina Calderón en el reality internacional
RELACIONADO

Revelan la millonaria cifra que ganarían Karina García y Yina Calderón en el reality internacional

Además, manifestó que ella la recomendó con los organizadores del reality bajo el argumento de que está creando contenido y se encuentra siendo tendencia en Colombia.

No obstante, Yina Calderón también ha indicado que no le interesa ser amiga de Karina García y que únicamente se concentrará en su participación y progreso dentro de la competencia.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Redes sociales

Reconocido presentador revela su verdadera orientación a los 54 años

Yina Calderón

Estos son los looks que Karina y Yina usaron en su reencuentro: ¿desataron críticas?

Otras Noticias

Estados Unidos

EE.UU. fortalece las reglas migratorias: así funcionarán las leyes de deportación

Desde suelo americano han implementado diferentes procesos para tener un mayor control.

Jorge Carrascal

Jorge Carrascal, a la final de la Copa Libertadores: ¿cuándo se define el título?

Flamengo y Jorge Carrascal avanzaron a la gran final de la Copa Libertadores y esperan rival.

Protestas en Colombia

EN VIVO🔴| Movilidad en Bogotá y rutas de Transmilenio afectadas por las manifestaciones

Dólar

Nuevo giro en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de octubre de 2025: así se está cotizando

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos