Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

El pasado 29 de octubre de 2025 fue el estreno de 'La Mansión de Luinny', el reality internacional que se está realizando en República Dominicana y en el que están participando Yina Calderón y Karina García.

La reconocida DJ, que causó controversia en Colombia por abandonar la pelea de Stream Fighters 4 vs. Andrea Valdiri, fue la última participante que ingresó a la mansión y, al igual que en La Casa de los Famosos Colombia 2025, sorprendió con un vestido estrambótico.

Además, no quiso saludar a ninguno de los otros integrantes de la mansión, sino que desde el principio dejó claro que ella sería la villana.

Sin embargo, Chelsy Bautista, la cantante de República Dominicana que también aceptó el reto de estar en el reality, no se quedó callada, sino que la enfrentó e, incluso, la producción tuvo que pronunciarse.

¿Qué fue exactamente lo que pasó? Vea el video aquí en Noticias RCN.

Video: así fue la intensa pelea que Yina Calderón tuvo con Chelsy Bautista en el primer día de 'La Mansión de Luinny'

Cuando los participantes apenas estaban presentándose y diciendo qué harían con el dinero del premio, Yina Calderón tuvo un desacuerdo con Chelsy Bautista y se dijeron de todo cara a cara.

La empresaria colombiana le dijo a la artista que se 'cociera' la boca y la acusó de querer pegarse de su 'fama'.

No obstante, Chelsy Bautista no se quedó callada, sino que criticó fuertemente su vestuario diciéndole que "todavía no eran los días de carnaval".

En consecuencia, la producción tuvo que pedirles orden y calma para que las primeras dinámicas e indicaciones pudieran seguirse transmitiendo.

El cruce de palabras fue el siguiente:

¿Qué ha dicho Yina Calderón acerca de la participación de Karina García en 'La Mansión de Luinny'?

Desde antes que Karina García fuera confirmada en 'La Mansión de Luinny', Yina Calderón, en un video, aseguró que eso podía pasar.

Además, manifestó que ella la recomendó con los organizadores del reality bajo el argumento de que está creando contenido y se encuentra siendo tendencia en Colombia.

No obstante, Yina Calderón también ha indicado que no le interesa ser amiga de Karina García y que únicamente se concentrará en su participación y progreso dentro de la competencia.