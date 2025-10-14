CANAL RCN
Tendencias

¡Inesperado! Este cocinero quedó eliminado y no alcanzó el Top 10 de MasterChef Celebrity

Uno de los cocineros no logró entrar al Top 10 de MasterChef Celebrity, ¿quién fue?.

MasterChef Celebrity
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
11:24 p. m.
Siete participantes se sometieron al reto de eliminación de MasterChef Celebrity y uno de ellos no logró entrar al Top 10 de la competencia.

¿De qué se trataba el reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

Los participantes se enfrentaron a un reto libre con un tiempo máximo de 60 minutos para preparar sus platos. Sin embargo, solo contaron con 3 minutos en la alacena para seleccionar todos los ingredientes necesarios para su elaboración.

En esta prueba participaron David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga, quienes demostraron su creatividad y habilidad culinaria bajo la presión del tiempo.

Sin embargo, Alejandra Ávila no logró obtener el resultado que esperaba con su preparación: un lomo envuelto en hojaldre acompañado de puré de ahuyama. Sin embargo, el punto de cocción de la carne no fue el adecuado, ya que quedó pasado, motivo por el cual los chefs le hicieron varias observaciones y críticas sobre su ejecución.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia?

David Sanín fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia y no logró entrar al Top 10. Su preparación no cautivó a los jueces.

Su plato llamado ‘Escalones’, consistía en un pescado acompañado de quinua; sin embargo, los jueces señalaron que el nivel de picante era excesivo, lo que afectó el balance del sabor.

Debido a ese error, el jurado decidió que, entre Luis Fernando Hoyos y David Sanín, este último debía abandonar la competencia.

Es un plato muy chiloso y no se puede comer, comentó la chef Belén.

Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar, pues muchos quedaron sorprendidos con la noticia. Por otro lado, los cocineros aprovecharon para agradecer al comediante por su paso por la cocina más importante de Colombia, destacando no solo su gran sentido del humor, sino también su calidad humana.

