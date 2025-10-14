¡Inesperado! Este cocinero quedó eliminado y no alcanzó el Top 10 de MasterChef Celebrity

Siete participantes se sometieron al reto de eliminación de MasterChef Celebrity y uno de ellos no logró entrar al Top 10 de la competencia.

¿De qué se trataba el reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

Los participantes se enfrentaron a un reto libre con un tiempo máximo de 60 minutos para preparar sus platos. Sin embargo, solo contaron con 3 minutos en la alacena para seleccionar todos los ingredientes necesarios para su elaboración.

En esta prueba participaron David Sanín, Michelle Rouillard, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino, Luis Fernando Hoyos y Ricardo Vesga, quienes demostraron su creatividad y habilidad culinaria bajo la presión del tiempo.

Sin embargo, Alejandra Ávila no logró obtener el resultado que esperaba con su preparación: un lomo envuelto en hojaldre acompañado de puré de ahuyama. Sin embargo, el punto de cocción de la carne no fue el adecuado , ya que quedó pasado, motivo por el cual los chefs le hicieron varias observaciones y críticas sobre su ejecución.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia?

David Sanín fue el eliminado de MasterChef Celebrity Colombia y no logró entrar al Top 10. Su preparación no cautivó a los jueces.

Su plato llamado ‘Escalones’, consistía en un pescado acompañado de quinua; sin embargo, los jueces señalaron que el nivel de picante era excesivo, lo que afectó el balance del sabor.

Debido a ese error, el jurado decidió que, entre Luis Fernando Hoyos y David Sanín, este último debía abandonar la competencia.

Es un plato muy chiloso y no se puede comer, comentó la chef Belén.