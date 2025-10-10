Influencer transmite en directo el nacimiento de su bebé desde su cuenta de Twitch

Una nueva polémica se ha tomado las redes sociales ya que, en los días más recientes, una creadora de contenido se tomó la plataforma de Twitch para compartir, en directo, el nacimiento de su bebé.

Creadora de contenido transmite en directo su parto

Se trata de la streamer Fandy, quien se tomó su cuenta oficial de Twitch para transmitir el proceso de parto que fue visto por miles de personas, quienes se reunieron masivamente para observar el momento.

La transmisión, que duró cerca de 8 horas, dejó en evidencia el proceso de preparación al que la mujer se sometió al tener contracciones, realizar ejercicios para controlar el dolor y, posteriormente, disponerse a tener el parto natural en una piscina inflable en la sala de su hogar.

Horas previas al live la mujer anunció, por medio de su cuenta de X, la decisión de transmitir el importante evento. Esto permitió que miles de internautas no solo se interesaran por entrar al live, sino que también varios expresaron que habían descargado la aplicación para ver exclusivamente el acontecimiento.

Durante la transmisión también se observa a varios familiares que decidieron acompañar a la mujer en el parto, mientras se acomodaron alrededor de ella para ver de cerca el acontecimiento familiar.

Según algunos espectadores, quienes se encontraban presentes en la transmisión, el CEO de la plataforma también habría participado por medio de los comentarios en donde le deseó “la mejor de las suertes”.

Usuarios cuestionan las normas de Twitch

El acontecimiento no solo fue celebrado entre los seguidores y fanáticos de la mujer, pues cientos de usuarios crearon un amplio debate en torno a las normas que regulan el tipo de contenidos que se transmiten por medio de estas plataformas.

Aunque el hecho ha generado gran conmoción entre todos los internautas, esta no sería la primera vez que un suceso como estos se transmite en vivo ya que en agosto de 2023 una mujer habría transmitido un parto desde Japón.