CANAL RCN
Tendencias

Influencer transmite en directo el nacimiento de su bebé desde su cuenta de Twitch

La creadora de contenido generó todo un debate en redes sociales tras compartir el momento en vivo.

Foto: Captura pantalla X @JakeSucky
Foto: Captura pantalla X @JakeSucky

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
10:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una nueva polémica se ha tomado las redes sociales ya que, en los días más recientes, una creadora de contenido se tomó la plataforma de Twitch para compartir, en directo, el nacimiento de su bebé.

Músico colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York
RELACIONADO

Músico colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

Creadora de contenido transmite en directo su parto

Se trata de la streamer Fandy, quien se tomó su cuenta oficial de Twitch para transmitir el proceso de parto que fue visto por miles de personas, quienes se reunieron masivamente para observar el momento.

La transmisión, que duró cerca de 8 horas, dejó en evidencia el proceso de preparación al que la mujer se sometió al tener contracciones, realizar ejercicios para controlar el dolor y, posteriormente, disponerse a tener el parto natural en una piscina inflable en la sala de su hogar.

Horas previas al live la mujer anunció, por medio de su cuenta de X, la decisión de transmitir el importante evento. Esto permitió que miles de internautas no solo se interesaran por entrar al live, sino que también varios expresaron que habían descargado la aplicación para ver exclusivamente el acontecimiento.

Durante la transmisión también se observa a varios familiares que decidieron acompañar a la mujer en el parto, mientras se acomodaron alrededor de ella para ver de cerca el acontecimiento familiar.

Según algunos espectadores, quienes se encontraban presentes en la transmisión, el CEO de la plataforma también habría participado por medio de los comentarios en donde le deseó “la mejor de las suertes”.

Horóscopo de hoy: viernes 10 de octubre de 2025
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: viernes 10 de octubre de 2025

Usuarios cuestionan las normas de Twitch

El acontecimiento no solo fue celebrado entre los seguidores y fanáticos de la mujer, pues cientos de usuarios crearon un amplio debate en torno a las normas que regulan el tipo de contenidos que se transmiten por medio de estas plataformas.

Aunque el hecho ha generado gran conmoción entre todos los internautas, esta no sería la primera vez que un suceso como estos se transmite en vivo ya que en agosto de 2023 una mujer habría transmitido un parto desde Japón.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Shakira

El Grupo Niche será el invitado especial en el concierto de Shakira en Cali

Masterchef Celebrity Colombia

Así reaccionó Carolina Sabino tras el triunfo de Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity

Yina Calderón

Yina Calderón enfrenta denuncia en la Fiscalía por polémicas recientes declaraciones

Otras Noticias

Comercio

Preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein con tiendas físicas

Crece la preocupación en los centros comerciales por la llegada de Shein en tiendas físicas. ¿Por qué?

Consejo de Estado

Consejo de Estado confirma nulidad del nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO

La alta corte determinó que el exembajador no cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo.

Venezuela

“Esto es un impulso”: primeras declaraciones de María Corina Machado por premio Nobel de Paz

Enfermedades

Cáncer de mama en aumento: se proyectan 18 mil nuevos casos en Colombia

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio