Músico colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

TikTok se ha convertido en una de las plataformas ideales para lograr viralizar un sin fin de contenidos que suelen llamar la atención de millones de personas.

Por esto, creadores de contenido que migran a otros países deciden mostrar sus experiencias para documentar diferentes elementos sociales y culturales.

No obstante, un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el metro de Nueva York ya que un músico colombiano se ha hecho viral después de documentar una agresión que recibió por parte de un ciudadano.

Músico colombiano es agredido en Nueva York

Se trata del músico Alejandro Portela, quien posee más de cien mil seguidores en su cuenta oficial de TikTok y comparte videos sobre los viajes que realiza por el mundo. No obstante, un reciente video ha conmocionado a su público ya que el hombre vivió un incómodo momento mientras se encontraba en el metro de Nueva York.

Mientras el músico se encontraba tocando su acordeón al interpretar canciones típicas colombianas, un sujeto pasó por su lado y pateó, de manera contundente, su micrófono, el parlante que estaba utilizando, la caja en donde estaba recolectando dinero, entre otros artefactos de valor.

No obstante, no hubo reacción por parte de los transeúntes ya que el hombre tuvo que recoger nuevamente todos sus instrumentos para estabilizar el sonido y evaluar posibles daños de sus elementos.

Reacciones a la agresión del colombiano

Por supuesto, el hecho generó un gran debate en redes sociales ya que cientos de internautas manifestaron que, aunque no se deben tolerar dichos actos violentos, dicho género musical podría llegar a ser “molesto” para aquellos que no lo conocen.

Así mismo, cientos de usuarios expresaron sus mensajes de solidaridad con el hombre ya que exaltaron su gran talento y la reacción que tuvo al mantener la calma mientras el sujeto abandonó el lugar de los hechos.