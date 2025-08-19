CANAL RCN
En VIDEO I Influencers registran el instante en el que casi pierden la vida mientras grababan

La pareja de creadores de contenido registraron el momento exacto del accidente mientras hacían una reseña gastronómica.

Foto: Captura pantalla TikTok @metroentertainment
Noticias RCN

agosto 19 de 2025
10:04 p. m.
Las redes sociales se han convertido en la plataforma esencial para que los diferentes hechos y acontecimientos alcancen niveles titánicos en reproducciones y vistas. Pese a que las autoridades han advertido los riesgos detrás de las tendencias que se viralizan en redes, hay ocasiones en las que la realidad supera la ficción.

Este fue el caso de dos creadores de contenido que, de manera inesperada, protagonizaron un impactante accidente que pudo haber terminado en una desafortunada tragedia.

Influencers casi pierden la vida mientras grababan

En las horas más recientes, se ha viralizado un impactante video en el que quedó registrado un inesperado accidente del que fueron protagonistas Nina Unrated y Patrick Blackwood, dos foodies que han ganado popularidad en redes al compartir diferentes contenidos gastronómicos.

No obstante, un reciente video se ha hecho viral en redes en el que, mientras la pareja se dispone a degustar de un gran buffet compuesto por hamburguesas, patatas, entre otros alimentos del mar, un automóvil ingresa al restaurante al lado de la mesa en el que se encontraban sentados.

El hecho, que quedó registrado en video, deja ver como el auto ingresa al local mientras empuja fuertemente la mesa con la comida y arroja de lado a los creadores de contenido, quienes sufren distintas cortaduras al recibir los impactos de los vidrios rotos en sus rostros, brazos, entre otras partes del cuerpo.

Aunque los influencers no sufrieron mayores afectaciones, la comunidad ha manifestado su consternación por el peligro que los comensales del restaurante Cuvee Culinary Creations, en Texas, se vieron expuestos.

Estado de salud de los influencers

El hecho ha generado un especial interés, por parte de los internautas, por conocer mayores detalles sobre el estado de salud de los creadores de contenido. Por medio de las redes sociales de ambos, la pareja ha revelado que fueron atendidos por lesiones menores por lo que manifestaron sentirse afortunados por seguir con vida.

Según prensa internacional, la conductora del vehículo expresó su impacto al explicar que llegó a pensar que el auto se encontraba estacionado antes de quitar el pie del freno.

