Inteligencia artificial en las historias de Instagram: así puede usar la herramienta

La novedosa herramienta permite realizar importantes cambios en los videos o imágenes compartidas.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
06:05 p. m.
La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y eso lo saben muy bien las plataformas y redes sociales que ya han ido implementando este tipo de asistentes para hacer más atractivos sus servicios.

En esta oportunidad, Instagram hará uso de esta herramienta para que los usuarios puedan mejorar el estilo de sus contenidos con ayuda de Meta AI.

Meta AI en las historias de Instagram

Meta ha implementado una novedosa herramienta con la que el contenido que se destina para subir a las historias de Instagram pueda ser mejorado a partir de las condiciones y sugerencias de cada usuario. Con esta IA generativa las personas podrán dar instrucciones a la herramienta, a modo de promt, para cambiar elementos o eliminarlos del contenido que desean publicar.

Esta opción, bajo el concepto “Restyle”, también permite reconstruir el fondo, añadir elementos decorativos, alterar la estética visual de una fotografía o crear imágenes desde cero.

¿Cómo utilizar Meta AI en las historias?

Para hacer uso de esta herramienta solo se necesita dirigirse a las historias de Instagram, elegir la fotografía que se desea editar y pulsar la opción “edición de estilo”. Seguido de esto se desplegarán algunas opciones como “añadir instrucción” en donde los usuarios podrán escribir su promt personalizado o seleccionar los efectos que ya se encuentran predeterminados.

Una vez termine la edición, los usuarios deben dar clic en la opción “listo” para proceder a guardar o publicar la historia. Esta herramienta funciona de manera similar con los videos por lo que estos deben seleccionarse desde la galería.

Esta actualización aún no se encuentra disponible para todos los usuarios por lo que se espera que próximamente lo esté.

Más actualizaciones de Instagram

Instagram no ha parado de sorprender a sus fanáticos, pues en septiembre lanzó su nueva herramienta para compartir reels en un novedoso formato horizontal que simula ser un banner en el feed. Así mismo, ahora los usuarios tienen la oportunidad de postear los post, videos o reels que deseen para generar un mayor alcance de los contenidos.

